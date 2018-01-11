أعلن مسؤول في حزب “مصر العروبة” الذي أسسه رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، خوض الأخير انتخابات رئاسة البلاد المزمع عقدها في مارس / آذار المقبل.

وقال سامي بلح، الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي، في اتصال هاتفي مع الأناضول، الخميس، إن “عنان وافق على قرار الهيئة العليا للحزب بتزكيته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأوضح بلح أنه “من المقرر أن تبدأ حملة عنان في جمع توكيلات من المواطنين لخوض الانتخابات يوم السبت المقبل”.

هذا ونشرت صفحة منسوبة إلى الفريق سامي عنان، إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عن حزب “مصر العروبة”.

وجاء في الإعلان نصًا: “بيان إلى شعب مصر العظيم سامي عنان رئيسًا للجمهورية 2018، تم انتهاء اجتماع الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي، مساء اليوم، وتم رسمياً اختيار الفريق سامي عنان، زعيم الحزب، مرشحاً عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018”.

وأوضح الحزب على لسان أمينه العام سامي بلح، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقره بالدقي، لإعلان تفاصيل ترشيح “عنان”، إلى الشعب المصري.