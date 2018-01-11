في واقعة تعكس تحول الدين لأداة بيد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمقربين منه، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت أن لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم سيكون بمقدورهم الإفطار خلال شهر رمضان المقبل، وذلك أثناء استعداداتهم لمونديال روسيا 2018 والذي سينطلق ليلة عيد الفطر المبارك.

وقال عزت خلال المؤتمر صحفي الذي عقده مع المدرب الجديد للأخضر “بيتزي”: “سيمنح لاعبو المنتخب السعودي رخصة بعدم الصيام خلال شهر رمضان”.

وأضاف: هذه الرخصة ستكون بسبب المعسكر الذي سيعقده الأخضر وسيشمل تدريباته وستكون ذات مستوى عال تتطلب جهداً مضاعفا.

يشار إلى أن المنتخب السعودي هو أول المنتخبات العربية المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد تغلبه على نظيره الياباني بنتيجة 1-0، في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال التي عقدت في سبتمبر/أيلول الماضي.