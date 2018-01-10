شن ناشطون بموقع التدوين المصغر “تويتر”، هجوما عنيفا على الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الأصل) وسيم وسيف المقرب من ولي عهد أبو ظبي، بسبب تغريدة “خبيثة” له تدعو لانحلال المرأة بزعم التحرر والانفتاحية.

صبي “ابن زايد” وإمام مسجد والده في أبوظبي، حاول الظهور بدور الداعية الإسلامية المتفتح والغير متشدد فحاول مغازلة المرأة وكسب تأييدها على حساب الدين.

وغرد وفقا لما رصدته (وطن) ما نصه:”عزيزي الرجل تذكر المرأة هي انعكاس لرؤيتك لها لا أكثر. 1_طالما أنك تراها قطعة لحم يجب سجنها ستراك كلب جائعاً يجب ترويضك”

وتابع مثيرا جدلا أكبر “2_طالما أنك تراها حلوة يجب تغليفها ستراك ذبابة يجب مكافحتها 3_ طالما أنك تراها إنسانة وشريكة يجب دعمها ستراك انسان وشريك يجب التحالف معك”

عزيزي الرجل تذكر

المرأة هي انعكاس لرؤيتك لها لا أكثر

.

1_طالما أنك تراها قطعة لحم يجب سجنها

ستراك كلب جائعاً يجب ترويضك 2_طالما أنك تراها حلوة يجب تغليفها

ستراك ذبابة يجب مكافحتها 3_ طالما أنك تراها إنسانة وشريكة يجب دعمها

ستراك انسان وشريك يجب التحالف معك

.#منقول — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) January 9, 2018

“المرأة اللي توصف انت في التغريدة ليست بالمسلمين هذي بنات اميركان والكلام مأخوذ من الافلام فقط مغير الصيغة “.. هذا كان الرد الأول المفحم على تغريدة وسيم يوسف من حساب “سياسي عصفور” والذي تبعه مئات الردود اللاذعة التي انهالت على رأس الداعية الإماراتي.

وتابع المغرد في رده “وتجي تجذب الناس به على اساس انك صادق وهذي هي الدين نعم ادعمها بكل ما تريد فيما يرضي الله”

اراها قطعة واراها حلوة واراها شريكة الحياة وهذي هي المطلوب وين المشكلة ، المرأة اللي توصف انت في التغريدة ليست بالمسلمين هذي بنات اميركان والكلام مأخوذ من الافلام فقط مغير الصيغة ، وتجي تجذب الناس به على اساس انك صادق وهذي هي الدين نعم ادعمها بكل ما تريد فيما يرضي الله — سياسي عصفور (@7SE78) January 9, 2018

وفي تعليق آخر قال صاحب الحساب ذاته في رد مفحم على مزاعم وسيم “والدعم لا يعني اني اكشفها امام العالم واتركها كالارزاق تشبع منها الناس بالنظرات او بطريقة اخرى ، ادعمها بكل ما تريد احفظها واصونها والحفظ والاهتمام لا يعني تشدد ولا يعني غيرة فوق اللزوم واللي تفهم ان الحفظ والاهتمام تشدد اكيد تبي حرية بطريقة ثانية حديثة ، وهذي اللي تقصد انت”

والدعم لا يعني اني اكشفها امام العالم واتركها كالارزاق تشبع منها الناس بالنظرات او بطريقة اخرى ، ادعمها بكل ما تريد احفظها واصونها والحفظ والاهتمام لا يعني تشدد ولا يعني غيرة فوق اللزوم واللي تفهم ان الحفظ والاهتمام تشدد اكيد تبي حرية بطريقة ثانية حديثة ، وهذي اللي تقصد انت — سياسي عصفور (@7SE78) January 9, 2018

أما الرد الأقسى (الذي اعتبره النشطاء قصف جبهة من الطراز الأول) فكان للناشط Mohammed Akram الذي وضع وسيم يوسف في موقف لا يحسد عليه قائلا:”كلنا تعلمنا من القرآن و الرسول الأعظم كيفيه معامله المرأة سواء كانت ابنه او زوجه او اخت و الحمد لله و انا اري ان لك منطق آخر لا افهمه فياريت لو تصور زوجتك مقطع فيديو لكيفيه خروجها و هيئه لباسها و تعرضه بهدف التوعيه نكون لك و لها من الشاكرين”

كلنا تعلمنا من القرآن و الرسول الأعظم كيفيه معامله المرأه سواء كانت ابنه او زوجه او اخت و الحمد لله و انا اري ان لك منطق آخر لا افهمه فياريت لو تصور زوجتك مقطع فيديو لكيفيه خروجها و هيئه لباسها و تعرضه بهدف التوعيه نكون لك و لها من الشاكرين — Mohammed Akram (@Mohamme93235215) January 9, 2018

وهكذا تتابعت مثل هذه الردود المفحمة التي يبدو أن صبي “ابن زايد” لا يشبع منها، أو بصيغة أخرى اعتاد عليها، فبات لا يستطيع النوم حتى يأخذ جرعته المعهودة من “السخرية والتهزيق والسب” من قبل النشطاء.

تعلمنا من القرآن والسنة أن الستر واجب وتعلمنا من وسيم أن اللي يوجب الستر ذباب !!!!! — أحمد🇴🇲 (@ahmedoma88) January 9, 2018

بصراحه اول مره اعرف إنه الرجل الذي يحافظ علي اهل بيته و يريد لهم الستر يسمي ذبابه شويه و راح يحزف الآيات

( و قرن في بيوتكن )

( و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي )

😏😏😏😏😏 — Mohammed Akram (@Mohamme93235215) January 9, 2018

هذا هو اتباع الهوى والاعحاب بالنفس والغرور الله لا يبلينا

لكن عادي عنده يسوي حلقة عن هالآيات يقدر يتلاعب أهم شي يقول كلام يعجب الناس يعني يمدح الحريم وكذا ويدخل بالكورة عشان يكسب الشباب ويدخل هنا وهنا وينتقد الأمور الخاطئة والصحيحة عشان الناس يغترون — أحمد🇴🇲 (@ahmedoma88) January 9, 2018

هو يقول اللي اوجب تغليفها يعني سترها ذباب

وكل المسلمين يعرفون أن الله هو من أوجب ذلك لكن العقول سكرت بالهوى — أحمد🇴🇲 (@ahmedoma88) January 9, 2018

مباح أن ترى فخذا ونهدا ويُحرّم أن ترى وجها مصونا! — أمير الجلاد (@ameeraljallad) January 9, 2018

ايش رايك ياشيخ نكشف وجهها ونخليها تخرج ببنطلون وبلوزةوشعرها مكشوف

لازم نفهم البند الثاني من الخطة

ايش قصدك — أبو عابد (@abdullah2291) January 9, 2018

يزعم انه شيخ وهو يحارب شرع الله في الحجاب ! — أمـاني (@_amani_90) January 9, 2018

سؤال يادكتور … ماسبب تركك للأردن ؟ وترك الجنسية الأصلية لك ؟ — Ahmed Aljasir (@Hymns84) January 9, 2018

يشار إلى أن وسيم يوسف حصل على الجنسية الإماراتية في ساعتين فقط، كمكافأة له بعدما أصبح أداة سياسية مهمة يتلاعب بها ابن زايد والرجل الأول لجهاز أمن الدولة في الإمارت.

ووسيم يوسف شاب أردني ادعى أنه حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة البلقاء التطبيقية ولم يتتلمذ على أيا من علماء المسلمين المعروفين.

ولد في مدينة “إربد” الأردنية سنة 1981 وعمل لاحقا مع جهاز المخابرات الأردنية بعدما تبين أنه خطيبا مفوها يجيد الكلام، وبعد انتقاله للإمارات تم تعيينه إمام وخطيب لمسجد الشيخ زايد.

بنى وسيم علاقته مع جهاز أمن الدولة الإماراتي والذي سريعا ما خصص له برنامج على تلفزيون أبو ظبي قبل أن يمنحه في نوفمبر عام 2104 الجنسية لتسهيل عمله وتنقلاته.

ويمثل انكشاف أمره وافتتضاح سره ونواياه ضربة لأمن الدولة الإماراتي، حيث كان يعتمد عليه في شيطنة الإخوان وتشويه صورة الإسلاميين بالخليج العربي.