في إطار ما تم الكشف عنه مؤخرا بأن الولايات المتحدة الأميركية قد حرقت ورقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو ما انعكس على الطرح الذي قدمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس عباس بالقبول بـ”صفقة القرن” أو الاستقالة، بدأت أطراف أمريكية ومواقع إعلامية محسوبة وممولة من الإمارات بإطلاق حملة تلميع وتسويق للقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان.

حملة التلميع هذه التي بدأها موقع “ميدل إيست أفيرز” تختلف في مضمونها وطريقة تناولها للقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، حيث تعمد الموقع إظهار “دحلان” باعتباره معارضا قويا لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه القضية الفلسطينية، زاعما الموقع بأن “دحلان” ممنوع من دخول الولايات المتحدة منذ عام 2010، في محاولة فجة ومكشوفة لإزالة الشبهات حوله على الرغم من ماضيه الأسود في بيع القضية الفلسطينية برمتها.

وفي هذا السياق، زعم الموقع نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة بأن الإدارة الامريكية أجرت نقاشات مكثفة حول مرحلة ما بعد “عباس”، مشيرة إلى مشاركة كلل من مبعوثا السلام للشرق الاوسط غرينبلانت وكوشنير والسفير الاميركي الى تل ابيب توماس فريدمان .

ومن المضحك حتى الثمالة، هو ادعاء الموقع أن ” واشنطن تعتبر ان دحلان ساهم في انقاذ حماس واقنع القاهرة بالحوار معها فيما تبرز مواقفه الاخيرة كتحريضية ضد اتفاق اوسلو ويدعو للانسحاب منه واعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال ما يشكل تصعيدا ضد عملية السلام من وجهة نظر الادارة الحالية”.

واعتبرت المصادر أن إدارة ترامب الحالية تتبنى وجهة نظر إدارة الرئيس السابق باراك اوباما من دحلان حيث.

ووصلت حملة التلميع إلى تأليف اتهام على لسان وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري لـ”دحلان” قال فيه بأن “دحلان” لا يقل عن خطورة عن حركة “حماس”، مشيرة إلى أن واشنطن ترفض منحه تأشيرة دخول الى اراضيها من عام 2010 حتى الآن، على حد قول تلك المزاعم.