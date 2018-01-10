توفيت زوجة مصرية تبلغ من العمر (44 عاماً) بعد اعتداء زوجها عليها بسبب خلافات عادية على مصاريف المنزل.

وتسبب الاعتداء للزوجة بحدوث نزيف في المخ والأنف والفم وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسد، لقيت مصرعها على إثرها.

وأكد شقيق الضحية أنها ليست المرة الأولى التى يعتدى زوجها عليها وقدم تقريراً طبياً منسوباً صدوره لمستشفى القصر العيني يفيد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ والأنف الفم وجروح وكدمات بالذراعين متهما الزوج “عمرو.خ.ا” 33 سنة بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي محدثا إصابتها التي أودت بحياتها بسبب خلافات زوجية بينهما ولاذ بالفرار.

الزوج “عمرو” قام بارتكاب جريمته وترك زوجته غارقة في دمائها وفر هاربا إلى بلدته بسوهاج إلا أن تحريات المباحث تتبعت أثره والقبض عليه فى بلدته بعد أيام قليلة من الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.بحسب “اليوم السابع”

وأشار الزوج إلى أن زوجها كانت دائمة الشكوى والتذمر ولم يقدر على استحمالها بل وهددها بالطلاق، ولكنها استمرت في السخرية منه فضربها لتأديبها و لكنها توفت بين يديه.