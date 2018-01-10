تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو قديم لحلقة من برنامج “أبلة فاهيتا” المذاع على قناة “cbc” قديم يعود لشهر يناير/كانون الثاني 2017،مع المذيعة المقربة من النظام المصري لميس الحديدي، تسألها فيها عن شخص اسمه “أشرف باشا”.

وفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، قالت “أبلة فاهيتا” للحديدي في تلك الحلقة: “مين بقى اللي وقّع بينك وبين أشرف باشا.. مضيقين عليكي شاشتك اليومين دول.. طلع بيروح لها أشرف باشا زيي”، لترد عليها الحديدي ضاحكة: “مين قالك إن بيجيلنا أشرف باشا؟”، طالبة منها عدم الحديث في السياسة، وذكّرتها باتفاقهم قبل تصوير الحلقة بذلك، لترد عليها “أبلة فاهيتا”: “يعني مافيش قصقصة وتصفير”.

وربط ناشطون بين الحوار الذي دار في الحلقة وبين تسريبات “نيويورك تايمز”، وقناة “مكملين” في الأيام الأخيرة، معتبرين أن المقصود هو “أشرف الخولي”، ضابط المخابرات الحربية الذي كان يوجه الإعلاميين في التسريبات.

ورأى الناشطون في ذلك، دليلاً على صحة التسريب، خاصة بعد بذل كل من الأذرع الإعلامية والهيئة العامة للاستعلامات والكتائب الإلكترونية، مجهوداً كبيراً لإثبات عدم صحة هذه التسريبات.

الضابط اشرف طلع مسرحهم علي القنوات يرددو الكلام زي البغبغانات

طلع مسيطر مسيطر يعني

بس المخابرات العامع بتسجلهم وتفضحهم تحيه للمخابرات العامه المصريه والله اثبتو انهم جهاز قوي ووطني وبجانب شعب مصر ضد السيسي 👋 — الــمــــــــــــتــادور (@hemamango) January 9, 2018

ابلة فاهيتا طلعت متجوزة النقيب "اشرف" عرفي . — Ali Omar (@aliomar67yas) January 9, 2018

طبعا أشرف باشا الخولى صاحب التسريبات — mohamed wahed (@m_eelwahed) January 9, 2018

الفضيحة بجلاجل — خالد حسين صوفان (@khaledsoufa) January 9, 2018

اوووووه وقعتها العروسه بحجة الهزار 😂😂😂😂 — Omar Yousef (@OmarYou01280668) January 9, 2018

الضابط دا موجود من زمااااان فيديو قديم ل #لميس_الحديدي مع أبلة #فاهيتا و اتكلموا على ظابط المخابرات #اشرف_الخولى اللي ظهر في تسريبات اخر يومين و هو بيدي التعليمات للإعلاميين و الممثلين#تسريب_شفيق #تسريب_القدس #مصر #السيسي@HOSSAMSHORBAGY pic.twitter.com/BPTVLQgG7d — nermeen (@nermeenmf) January 10, 2018

فيديو من 14 يناير 2017

ابله فاهيتا .. بتسأل لميس .. مزعله اشرف باشا لية

لميس ترد

مش قلنا مش هنتكلم في السياسة ..

فاهيتا .يعني بيجيلك اشرف باشا زي ما بيجلنا

مين بقي اشرف باشا … اوعي دماغك تروح لاشرف بتاع تسريبات المخابرات العسكرية . 😂 pic.twitter.com/AKoLCSC9Jz — قلم لا يجامل البشر💧 (@Inmigrante334) January 10, 2018

طلعت ابلة فاهيتا عرفة كل حاجة ….😲…. https://t.co/hK29MXc1wy — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) January 9, 2018

ابلة فاهيتا تكشف من هو اشرف باشا بطل تسريبات النيويورك تايمز

فعلا المثل اللى بيقول الكذب ملوش رجلين صح , قعد الأعلام يقولك تلفيق و تركيب و مفيش حاجة اسمها اشرف بية و دة واحد بيضحك على المذيعين.

ادى يا سيدى فاهيتا مع مرضعة ابليس و بتسئلها على اشرف باشا و … https://t.co/kusbCUIQgX — صائد عبيد البيادة (@barbarisch6666) January 9, 2018

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز ” الأميركية قد نشرت السبت تسريبا صوتيا يكشف قبول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمنا قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إلى هناك، وتسويق رام الله عاصمة بديلة.

وأوردت الصحيفة أن ضابط مخابرات مصريا يدعى أشرف الخولي اتصل هاتفيا بمقدمي عدد من البرامج الحوارية المؤثرة في مصر، وقال لهم إن القاهرة شأنها في ملف القدس شأن جميع إخوانها العرب، ستشجب ظاهريا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بيد أن المهم لمصر هو إنهاء معاناة الفلسطينيين من خلال حل سياسي يتمثل في اتخاذرام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

وأضافت نيويورك تايمز أن الضابط المصري طالب مقدمي البرامج بإقناع المشاهدين بقبول قرار ترامب بدل إدانته مؤكدا أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية.

وأوضحت الصحيفة أن الخولي طلب هذا الأمر من أربعة إعلاميين، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، وهم عزمي مجاهد ومفيد فوزي وسعيد حساسين إضافة إلى الممثلة يسرا، مضيفة أن إعلاميا واحدا، هو مجاهد، أكد صحة التسجيل.

وفي التسريب الذي يتضمن مكالمة الخولي مع حساسين، يقول الأخير للضابط “أنا تحت أمرك”، فيضيف الخولي “نحن مثل كل أشقائنا العرب سنندد بهذه المسألة”، مضيفا “بعد ذلك، سيصبح هذا أمرا واقعا، ولا يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ونحن لا نريد الذهاب إلى الحرب، لدينا ما يكفينا من الهموم كما تعلم”.

وأضاف ضابط المخابرات المصري “النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية الانتفاضة، فالانتفاضة لن تحقق مصالح الأمن القومي المصري، لأنها ستعيد تنشيط الإسلاميين وحركة حماس، حماس ستولد من جديد”.

في المقابل، شكك صحفي مصري مقرب من السلطة في أن يكون التسريب المتعلق بوضع القدس يعبر عن وجهة النظر المصرية.