أثار إعلان ترويجي لأحد المواقع الإلكترونية الخاصة بحجز الفنادق، بطلته فتاة سعودية موجة من الغضب العارم في المملكة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع بين النشطاء للإعلان، فتاة سعودية متبرجة وهي تتبادل الحديث مع أحد الشباب الذي اقترب منها ولمس يدها وهو يشرح لها طريقة عمل التطبيق، في مشهد اعتبره النشطاء انحلال أخلاقي ودعوة للفجور.

إعلان منحط وتافه.. و رخيص كرخص مَن مَثَّله ! pic.twitter.com/K4sqdz6RwM — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) January 9, 2018

واستنكر النشطاء تصوير مثل هذا الإعلان الذي وصفوه بأنه يدعوا للفجور والدياثة في أرض الله الحرام، مشيرين إلى أن الغرب أوقع السعوديين في مستنقع الانحلال والرذيلة بدعوى تحرير المرأة وحريتها.

معقول الإعلان ده تم تصويره

في #بلاد_الحرمين ؟!

ألهذا الحد وصلوا لهذه الدرجة

من الإنحلال والإنحطاط والدياثة

والمتاجرة بالنساء المنحلات؟!

نجح الغرب العلماني بإيقاع

هؤلاء النسوة في مستنقع

الرذيلة والتعري وخدعهن

بحقوق المرأة التي لاتعني

سوى حرية الوصول لها

وسلخها عن عقيدتها

وأخلاقها — زَهـ❀ـرَةُ #القُدس (@jana5t) January 9, 2018

الفتره الاخيرة بدأت كتيرا افكر في حديث النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ" — Maher Wi (@maher_wichah) January 9, 2018

معقوله هذا الاعلان يذيعونه بتلفزيونه!!!! — faisal (@coffee83688139) January 9, 2018

وش عاد باقي 😲😲 لا كذا اووووفررررررر

يارب ارحمنا من فعل السفهاء والا تأخذنا بسبب افعالهم pic.twitter.com/5e4outuFxK — Muchaks 70b (@Muchaks7) January 9, 2018

رخيص جدا

لهالدرجة وصل البعض الى مستوى من الانحطاط في الدعايات!!وين الجهات المسؤولة من هذا؟؟ — سهر (@sahar_al_leel) January 9, 2018

ياخي الشبع بعد الجوع مشكله — أبو عنتر ) برونتو (@abo_antarr) January 9, 2018

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

ومن هذه المظاهر اعتقال علماء ودعاة المملكة المحسوبين على تيار الصحوة الذي هاجمه ولي العهد السعودي بشدة، وتقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية، لكنها باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.