أثار إعلان ترويجي لأحد المواقع الإلكترونية الخاصة بحجز الفنادق، بطلته موجة من الغضب العارم في المملكة.

 

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع بين النشطاء للإعلان، فتاة سعودية متبرجة وهي تتبادل الحديث مع أحد الشباب الذي اقترب منها ولمس يدها وهو يشرح لها طريقة عمل التطبيق، في مشهد اعتبره النشطاء انحلال أخلاقي ودعوة للفجور.

 

واستنكر النشطاء تصوير مثل هذا الإعلان الذي وصفوه بأنه يدعوا للفجور والدياثة في أرض الله الحرام، مشيرين إلى أن الغرب أوقع السعوديين في مستنقع الانحلال والرذيلة بدعوى تحرير المرأة وحريتها.

 

 

 

 

 

 

 

وفي ظل تولي “” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

 

ومن هذه المظاهر اعتقال علماء ودعاة المملكة المحسوبين على تيار الصحوة الذي هاجمه ولي العهد السعودي بشدة، وتقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية، لكنها باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.