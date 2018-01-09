استمرار في السقوط، وبعد أن حول حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” لمجرد “سمسار” لبيع الأراضي والعقارات وتخلى بتاتا عن كل ما يناصر الأمة في محنتها، يبدو أن الداعية السعودي محمد العريفي قد بدأ بتصدير خدماته التسويقية للخارج.
وعبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أعلن “العريفي” لمتابعيه عن وجود قطع أراض في “البوسنة” قائلا: ” أراضي سكنية #البوسنة تبدأ من37 ألف ريال سعودي 2900 دينار كويتي المساحات من 500 لـ 2000م تبعد 19كم عن سراييفو طريقها خط سريع إطلالة الجبل الأبيض و بانوراما شركة الأرض الخضراء MyBosnia Green Land عقار-استثمار”.
أراضي سكنية #البوسنة
تبدأ من37 ألف ريال سعودي
2900 دينار كويتي
المساحات من 500 لـ 2000م
تبعد 19كم عن سراييفو طريقها خط سريع
إطلالة الجبل الأبيض و بانوراما
شركة الأرض الخضراء
MyBosnia Green Land
عقار-استثمار
0096596660696
0096596666713
0096569994272@mybosnia_
.
(إعلان/الإشراف) pic.twitter.com/TFq0BhiK5t
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) January 8, 2018
من جانبهم، شن مغردون هجوما شديد اللهجة على “العريفي” مستنكرين المستوى الذي انحدر إليه بأن يتحول لمجرد “سمسار” مؤكدين بأن صدحه بالحق كان اولى، في حين سخر منه البعض مشيرين إلى أنه لم يبق إلا أن يعلن عن أراض بالقدس الشريف.
محمد العريفي الحمدلله عرفنا حقيقتك الحين الدنيا كلها ظلم وانت قاعد تسوي إعلانات اللي في السجون عرفنا انهم افضل منك وانت يطلق عليك وعلى اشكالك علماء السلاطين الحمدلله الذي اظهر حقيقتك
— قـ ♥️🇶🇦 (@f_qat8) January 8, 2018
هل الحساب مهكر ام من حقيقه هكذا عادت حسابات شيوخنا إعلانات وتجاره ارجوا الرد
هل نفقد الأمل بكم !؟
فلسطين تنهب والفتن تتخبط بنا وانتم سكوت 😕
— ATA~Ahmed Taha Ahmed (@ahmed737328859) January 8, 2018
وكام سعر المتر المربع في القدس؟!! 🤔
— مندهش ! (@ufo136) January 8, 2018
شكلك مثل ولي امرك، متاجر بالدين
— emad (@matahin) January 8, 2018
صرت دلال ياشيخ !
— N (@n_aalthani) January 8, 2018
مهزله والله . درك دورتها سمسار ؟!؟
— khababa tayeb (@tayebk4) January 8, 2018
#العريفي من شيخ الى سمسار عقارات وما خفي كان اعظم
— RASHEED & رشيييد (@rasheed84) January 8, 2018
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