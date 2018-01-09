كشفت امرأة أميركية تبلغ من العمر 104 عاماً عن سرّ عمرها الطويل هو استهلاك زجاجة من المشروبات الغازية الخفيفة يوميا.

واحتفلت تيريزا رولي من ولاية ميشيغان الأميركية بعيد ميلادها الـ 104 في اليوم الأول من السنة الجديدة.

وقالت لموقع “WZZM” إنها لم تتوقع يوماً أن تعيش لتصل إلى سنّ الـ 104 عاماً عندما بلغت عامها المئة.

وكشف بيت الرعاية حيث تعيش تيريزا اليوم أنها تستهلك يومياً زجاجة صودا على الأقل. وعن هذه العادة شرحت تيريزا قائلة “أشربها لأنني أحبّها”.

لكن العلماء يخالفونها الرأي بأن الصودا أضافت 36 سنة إلى حياتها، وقالوا إنّ الصودا الدايت ترتبط بالسمنة، السكري، الخرف والجلطات.