اقدمت شابة لبنانية بعد انتحال صفة أميرة سعودية، على سرقة 15 سيارة عبر الإحتيال على مكاتب تأجير سيارات ومواطنين لبنانيين عاديين، قبل أن تتمكن قوى الأمن اللبناني من القبض عليها، وإحالة ملفها للتحقيق.

وقالت تقارير محلية إن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية تمكن من توقيف المدعوة أمل القنواتي (42 عاماً) قرب محطة الجبلي في بعلبك، حيث كانت تنتحل صفة أميرة سعودية هناك.

وقالت بعض وسائل الإعلام إن الصفة التي انتحلتها القنواتي في تنقلاتها ومغامراتها هي سيدة أعمال وليست أميرة سعودية.

وذكر مدونون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن القنواتي كانت تحتال على شركات تأجير السيارات في بيروت وجبل لبنان لسرقة السيارات منها وبيعها في مدينة بريتال.