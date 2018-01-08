نفى الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي أن يكون منتميا لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا في الوقت نفسه أنه انفصل عنهم في تسعينيات القرن الماضي، مشيدا بهم ومؤكدا بأن “نعم التربية تربيتهم”.

وقال “خاشقجي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ردا على أحد المغردين الذي حاول اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين من خلال أرفاقه نصا من كتاب “البروج المشيدة”، للباحث الأمريكي لورانس رايت، الذي تحدث عن تنظيم القاعدة، وهجمات “11 سبتمبر” ويتحدث فيه عن “خاشقجي”:” كتاب ابراج مشيدة للورانس رايت، انصح بقرأته، تقريبا معظم ذكرياتي عن اسامة ذكرتها لمؤلفه وقد نقلها بأمانة . موجود بجرير وكذلك PDF”.

ومتى نفيت ذلك ؟ أقول دوما انني غير منتمي للتنظيم وكي أكون دقيقا لم أعد منتميا منذ التسعينات، ودعوت لحله بالمملكة لعدم الحاجة له، ولكن لا انفي فضلهم علي فنعم الإخوة هم ونعم التربية تربيتهم. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ٧ يناير، ٢٠١٨

ليرد عليه أحدهم بالقول: ” هل هذا اثبات لاخوانيتك واعتراف بها؟؟”.

هل هذا اثبات لاخوانيتك واعتراف بها؟؟ — ضاوي الليل!(صحفي بتويتر!) (@narjen12121) ٧ يناير، ٢٠١٨

ليجيبه “خاشقجي” قائلا: “ومتى نفيت ذلك ؟ أقول دوما انني غير منتمي للتنظيم وكي أكون دقيقا لم أعد منتميا منذ التسعينات، ودعوت لحله بالمملكة لعدم الحاجة له، ولكن لا انفي فضلهم علي فنعم الإخوة هم ونعم التربية تربيتهم”.