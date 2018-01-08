في سلسلة مثيرة من التسجيلات الصوتية لمكالمات بين ضابط مصري ومجموعة من الإعلاميين والفنانيين المصريين، تم تسريبها مؤخرا، يكشف تسجيل صوتي، مساء الإثنين، عن ضابط يطلب من الفنانة عفاف شعيب، المشاركة بمداخلة على قناة “دي ام سي” بمناسبة التفويض الثاني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحاربة الإرهاب.

ووجه الضابط الفنانة إلى ذكر موضوع اليمن وسوريا والعراق في مداخلتها وتنبيه المصريين إلى أنه لا يجوز أن يحصل في مصر ما حدث في البلاد المذكورة، مشيرا لى أن ذلك “يساعد الذاكرة القصيرة للشعب المصري” على حد قوله.

وكانت الممثلة عفاف شعيب قد أعربت مؤخراً عن إشفاقها على المسئولية التي يتحملها المشير عبد الفتاح السيسي.

وقالت شعيب: “أنا قلقة جدا على حياة المشير عبد الفتاح السيسي في الفترة الحاليا، فهو يتحمل ما لا يتحمله بشر، فالمهمة ثقيلة بالمشاكل القديمة، وبشاعة الإرهاب الذي تتعرض له البلاد”.

وأضافت: “يجب على الشعب المصري أن يتكاتف للحفاظ علي القوات المسلحة والشرطة، لأنهما هما السد المنيع الذي يحمي مصر من الإرهاب”.

وتنضم الممثلة الكبيرة لقائمة طويلة من الفنانين الداعمين للمشير عبد الفتاح السيسي، ومنهم: عادل إمام ومحمد صبحي وإلهام شاهين وغيرهم.