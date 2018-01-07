عبر هاشتاغ “#حضور_النساء_للكلاسيكو” شهدت مواقع التواصل في السعودية، جدلا واسعا حول موضوع الحضور النسائي المرتقب لمبارايات كرة القدم في المملكة الشهر الجاري، وذلك عقب القرار الملكي الذي صدر نهاية العام الماضي وسمح للنساء بدخول الملاعب.

وأعلنت هيئة الرياضة السعودية، نهاية العام الماضي، عن السماح بدخول العائلات لملاعب السعودية، وفق ضوابط، وفي ثلاثة ملاعب بالدمام والرياض وجدة.

وتداول الجمهور الرياضي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للتجهيزات النهائية لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، والذي سيشهد أول تواجد للأسر والعوائل في مدرجات الملاعب في المملكة يوم الـ12 من يناير المقبل خلال لقاء الأهلي والباطن في دوري المحترفين.

وتظهر الصور وضع مكان مخصص لتدخين السيدات، وهو الأمر الذي قابله الجمهور باستغراب، حيث يمنع التدخين في الملاعب السعودية، كما تم وضع حواجز حديدية للفصل بين الأفراد والعائلات، وأيضًا تم تخصيص دورات مياه للسيدات فقط.

ويبدو من التغريدات عبر الهاشتاغ أن الغالبية العظمى من الشعب السعودي ترفض دخول النساء للملاعب، مشيرين إلى أن هذا الأمر مخالف لعادات وتقاليد المملكة الدينية وسيفتح الباب للانحلال والفسوق بزعم التحرر والانفتاحية.

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اذا كان حضور المرأة للمسجد للصلاة ..يقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاتها في بيتها افضل

هذا وهي رايحة للصلاة . فما بالك لوهي رايحة لكلام فاضي للهو ولعب كورة

تذكري انك مسلمة لك حقوقك وعليك واجبات وأوامر يجب ان تفعليها طاعة لربك ولنبيك . #حضور_النساء_للكلاسيكو — شليويح بن الفرزدق (@u_p8l) ٧ يناير، ٢٠١٨

#حضور_النساء_للكلاسيكو

حضور المرأة لمباراة قدم رجالية مثل حضور رجل لحفل زفاف نسائي !

لا أفهم لماذ يُزج بالمرأة في المجالات التي لا تتفق مع أخلاقها كمسلمة ولا تتناسب مع طبيعتها كأنثى؟

على أي حال،هذا الموضوع سيصبح مادة دسمة لليبراليين حيث تتركز إهتماماتهم على هذا النوع من القضايا! — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ٧ يناير، ٢٠١٨

مكانتي وعزتي وتربيتي وثقة اهلي بي لاتسمح لي بالدخول للملاعب بين الرجال عذراً ف انا اكبر من ذلك . 🤚🏼

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#حضور_النساء_للكلاسيكو — هيمآ حدآدي 💕 (@lahoma1111) ٧ يناير، ٢٠١٨

#حضور_النساء_للكلاسيكو

إذا رأيت بنت في ملاعبنا فتأكد أنه ليس خلفها رجل غيور .. — Lamiaa ALharbi (@maysam1604) ٧ يناير، ٢٠١٨

#حضور_النساء_للكلاسيكو

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ملاحظة: سمحوا ولم يُجبروا

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الرجل لا أظنه سيرضى لأهل بيته

هذا الموقف المخزي ..

بأن تحضر نساءه لمباراة رجال

والكاميرات تنقل تشجيعها !!

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قال ﷺ

“وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ” — ابن وائل العنزي (@namtalsalf) ٧ يناير، ٢٠١٨

وعبر بعض النشطاء عن سعادتهم البالغة نظرا لما رأوه عبر الهاشتاغ من رفض معظم السعوديين لهذا الأمر، مشيرين إلى أن الكرامة والغيرة والخير سيظل متواجد لدى الشعب السعودي الأصيل حتى قيام الساعة.

#حضور_النساء_للكلاسيكو

لما دخلت الهاشتاق وشفت أغلب التغريدات انبسطت وتأكدت ان كثير من بناتنا الى الآن فيهم الخير وراح يبقى في مجتمعي الخير الى قيام الساعة ❤️🌷 — مُحمّد جميل #ايجابي 🌻👨🏻‍🔬 (@dr_m7md94) ٧ يناير، ٢٠١٨

لا بارك الله في من ستحضر لتختلط بالرجال وتشاهد افخاذ الرجال بل معجبة وتشجعهم ولا بارك الله في ديوث يحضر اهله للرجال #حضور_النساء_للكلاسيكو — 🇸🇦 mamdouh (@JwDo8) ٧ يناير، ٢٠١٨

“عندما كان المعز الفاطمي مترددا من غزو إحدى البلدان جاءه خبر أن نساء هذا البلد فسدن وتكشفن فقال: لن نهزم من بلدة بلا رجال”.لأن من لا تأخذه الحمية على شرفه الشخصي لن تأخذه الحمية على وطنه وهذا هو حال أشباه الرجال ممن سيسمحوا لنساءهم بحضور مثل هذه الفعاليات #حضور_النساء_للكلاسيكو — عبد الرحمن الوافي (@A_A_WAFI) ٧ يناير، ٢٠١٨

وكان المهندس عبد الرحمن القضيب، رئيس الشؤون الفنية في هيئة الرياضة السعودية، قال إنه ستكون هناك استعدادات خاصة في الملاعب “ملعب الأمير محمد بن فهد، ملعب مدينة الملك عبدالله، ملعب الملك فهد”، والتي من المنتظر أن تستضيف العائلات مع بداية شهر يناير.

وأشار “القضيب” في تصريحات لوسائل إعلام إلى أنه ستكون هناك تجهيزات تخص المدرجات لاستقبال العوائل بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى الفصل ما بين مقاعد الجماهير الأخرى، ومقاعد العوائل لضمان توفير الحرية الكاملة لهم.

وستكون مقاعد العائلات في الدرجة الأولى الممتازة في اليمين، وفي اليسار في ملعب الملك فهد الدولي، بينما ستكون في ملعب مدينة الملك عبدالله في الطابق الثالث، وسيكون المكان المخصص للعوائل في ملعب محمد بن فهد في منطقة راية الزاوية.

وستشهد مباراة الهلال والاتحاد “الكلاسيكو” يوم 13 من الشهر الجاري حضورًا نسائيًا بملعب الملك فهد بالرياض، وهي أول مباراة كبيرة بالمملكة العربية السعودية تشهد دخول النساء للملاعب،