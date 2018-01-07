عبر هاشتاغ “” شهدت مواقع التواصل في ، جدلا واسعا حول موضوع الحضور النسائي المرتقب لمبارايات كرة القدم في الشهر الجاري، وذلك عقب القرار الملكي الذي صدر نهاية العام الماضي وسمح للنساء بدخول الملاعب.

 

وأعلنت ، نهاية العام الماضي، عن السماح بدخول العائلات لملاعب السعودية، وفق ضوابط، وفي ثلاثة ملاعب بالدمام والرياض وجدة.

 

وتداول الجمهور الرياضي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للتجهيزات النهائية لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، والذي سيشهد أول تواجد للأسر والعوائل في مدرجات الملاعب في المملكة يوم الـ12 من يناير المقبل خلال لقاء الأهلي والباطن في دوري المحترفين.

وتظهر الصور وضع مكان مخصص لتدخين السيدات، وهو الأمر الذي قابله الجمهور باستغراب، حيث يمنع التدخين في الملاعب السعودية، كما تم وضع حواجز حديدية للفصل بين الأفراد والعائلات، وأيضًا تم تخصيص دورات مياه للسيدات فقط.

 

ويبدو من التغريدات عبر الهاشتاغ أن الغالبية العظمى من الشعب السعودي ترفض دخول النساء للملاعب، مشيرين إلى أن هذا الأمر مخالف لعادات وتقاليد المملكة الدينية وسيفتح الباب للانحلال والفسوق بزعم التحرر والانفتاحية.

وعبر بعض النشطاء عن سعادتهم البالغة نظرا لما رأوه عبر الهاشتاغ من رفض معظم السعوديين لهذا الأمر، مشيرين إلى أن الكرامة والغيرة والخير سيظل متواجد لدى الشعب السعودي الأصيل حتى قيام الساعة.

وكان المهندس عبد الرحمن القضيب، رئيس الشؤون الفنية في هيئة الرياضة السعودية، قال إنه ستكون هناك استعدادات خاصة في الملاعب “ملعب الأمير محمد بن فهد، ملعب مدينة الملك عبدالله، ملعب الملك فهد”، والتي من المنتظر أن تستضيف العائلات مع بداية شهر يناير.

 

وأشار “القضيب” في تصريحات لوسائل إعلام إلى أنه ستكون هناك تجهيزات تخص المدرجات لاستقبال العوائل بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى الفصل ما بين مقاعد الجماهير الأخرى، ومقاعد العوائل لضمان توفير الحرية الكاملة لهم.

 

وستكون مقاعد العائلات في الدرجة الأولى الممتازة في اليمين، وفي اليسار في ملعب الملك فهد الدولي، بينما ستكون في ملعب مدينة الملك عبدالله في الطابق الثالث، وسيكون المكان المخصص للعوائل في ملعب محمد بن فهد في منطقة راية الزاوية.

 

وستشهد مباراة الهلال والاتحاد “الكلاسيكو” يوم 13 من الشهر الجاري حضورًا نسائيًا بملعب الملك فهد بالرياض، وهي أول مباراة كبيرة بالمملكة العربية السعودية تشهد دخول النساء للملاعب،