تعليقا على البيان الذي أعلن فيه الفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، تراجعه رسميا عن قرار الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، قال الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي إن هذا القرار جاء تحت ضغط كبير وأن الفريق شفيق لا يتمتع بحريته.. حسب وصفه.

ووفقا لما رصدته (وطن) دون “خاشقجي” في تغريدة له عبر نافذته الرسمية بـ”تويتر” تعليقا على بيان التراجع لشفيق ما نصه:”نظام قمعي ضيع فرصة تاريخية للخروج من أزمته ، الفريق شفيق تحت ضغط هائل ولا يتمتع بحريته .”

نظام قمعي ضيع فرصة تاريخية للخروج من أزمته ، الفريق شفيق تحت ضغط هائل ولا يتمتع بحريته . https://t.co/4EtDTfYsXD — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 7, 2018

وبصورة رسمية أعلن اليوم، الأحد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية الفريق أحمد شفيق، تراجعه عن قرار الترشح للرئاسة المصرية.

وقال شفيق في بيان مقتضب: “شعب مصر العظيم، كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي في دولة الإمارات، مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما أبعدتني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وانجازات، رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب”.

وأضاف في البيان: “بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك فقد قررت عدم الترشح في انتخابات الرئاسة هذا العام”.

وكشفت وسائل إعلام مصرية عن مغادرة شفيق الخميس الماضي، الفندق الذي أقام به منذ عودته من دولة الإمارات، حيث استقر بمنزله في منطقة التجمع الخامس، منذ ثلاثة أيام، ليباشر لقاءاته المتواصلة بأعضاء حزبه وكوادره.

وقال المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية، خالد العوامي، إن شفيق يتواصل مع كل أعضاء الحزب بشكل شبه يومي، ويستمع لجميع الآراء، موضحا أن الفريق استقر بمنزله بمفرده، فيما تقيم أسرته في الإمارات.