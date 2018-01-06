كشف “مجتهد الإمارات” عن أسباب التقارب التركي والسوداني ومنح الخرطوم لأنقرة جزيرة “سواكن” الإستراتيجية والمطلة على البحر الأحمر، مؤكدا بأن الأمر جاء ردا على مخطط إماراتي لتنفيذ انقلاب عسكري على الرئيس عمر حسن البشير.

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” خاص : سبب توتر العلاقة مع الأشقاء فى السودان هو كشف السلطات السودانية عن نية بلادنا تنفيذ مخطط انقلابي عسكرى ضد الرئيس السوداني البشير و هذا هو السبب الرئيسي لتحالفه و تقاربه مع تركيا” .

خاص : سبب توتر العلاقة مع الأشقاء فى السودان هو كشف السلطات السودانية عن نية بلادنا تنفيذ مخطط انقلابي عسكرى ضد الرئيس السوداني البشير و هذا هو السبب الرئيسي لتحالفه و تقاربه مع تركيا .#أسرار — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) January 6, 2018

يشار إلى أن العلاقات قد توترت مؤخرا بين أبوظبي والقاهرة والرياض من جهة والخرطوم من جهة أخرى، إثر زيارة “ناجحة وتاريخية” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان، وكان من نتائجها تأهيل أنقرة لجزيرة سواكن ذات الموقع القريب من حدود مصر وقبالة جدة في السعودية.

وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة، قد كشفت بأن الاتفاق التركي السوداني بتسليم الخرطوم جزيرة “سواكن” لأنقرة تم منذ 6 اشهر، مؤكدة بأن الجزيرة ستشهد إقامة منشأة وقاعدة عسكرية تركية متقدمة وكبيرة.

وقالت المصادر، بان القاعدة التركية ستكون على مسافة قريبة من القواعد الإماراتية في جنوب اليمن ومطلة على باب المندب.

واكدت المصادر أن شخصيات قانونية عربية مقربة من أنقرة تدخلت في المفاوضات بين الدولتين المستمرة منذ 6 أشهر، مشيرة إلى أن زيارة “أردوغان” الأخيرة للخرطوم تقصدت الإعلان عن الاتفاق المبرم اصلا خلف الكواليس منذ أشهر.

واوضحت المصادر، وفقا لما نقلته صحيفة “رأي اليوم” أن ضغوطا عنيفة من قبل مصر والامارات والسعودية وكذلك من الجمهورية السودانية الانفصالية ومن اسرائيل وادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مورست خلال اليومين الماضيين على الرئيس السوداني عمر البشير للتراجع عن القرار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي غربي قوله بأن الجار التركي الجديد للقواعد الاماراتية “غير مرحب به إطلاقا من أبو ظبي”.