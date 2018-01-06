في الوقت الذي لم يترك فيه النظام السعودي مجالا إلا ودمره سواء على مستوى الاقتصاد والاستثمار أو المستوى الحقوقي وارتفاع نسب الفقر والبطالة وفرض الضرائب، وأيضا في الوقت الذي يحارب فيه “ابن سلمان” الإسلام ويسعى لطمس هوية البلاد الإسلامية ونشر العلمانية بدلا منها، خرج شيخ (شيخ البلاط) عائض القرني مصرا على منافقة النظام والدعاء لـ سلمان ونجله بالتوفيق.

ووفقا لما رصدته (وطن) تجاهل “القرني” زملاءه المعتقلين والضرائب الجديدة والأسعار والغلاء وما يدور على الساحة من مستجدات خطيرة ستغير خريطة المملكة بأكملها، ليدون وكأنه يعيش بكوكب آخر في تغريدته دعاء للملك سلمان ونجله ولي العهد بأن يوفقهم ويرضى عنهم، ما أثار غضب متابعيه.

ودون في تغريدته ما نصه “اللهم وفّق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحبه وترضاه، واجعل جهودهم في مصلحة العباد والبلاد، وأصلح منّا ومنهم الظاهر والباطن انك كريم جواد.”

اللهم وفّق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحبه وترضاه،

واجعل جهودهم في مصلحة العباد والبلاد،

وأصلح منّا ومنهم الظاهر والباطن انك كريم جواد.

#اوامر_ملكية — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) January 6, 2018

وشن النشطاء هجوما عنيفا على “القرني” وأشباهه من علماء السلطان، حيث كانوا ينتظرون منهم كلمة حق على اعتقاد أنهم علماء ربانيين بحق.

وعبر البعض أيضا عن استيائهم واشمئزازهم من أمثال هؤلاء الدعاة، الذي باعوا دينهم وأمانتهم بحفنة من الريالات وطمعا في “رز آل سعود” أو خوفا من بطش النظام بهم.

بالله عليك يا شيخ عائض ادعو ربنا ان يكف عنا شر ال زايد وال سلول..فهم دمرونا بسياساتهم وافكارهم الرعناء — Alisalman (@alisalman19999) January 6, 2018

يا اخي اي شيخ واي هياط هذا رجل ينبح بامر ال سلول وطقعان بن ناقص.. يروح يموت اشرفله — Abo Malek (@Free_Syrian1) January 6, 2018

علماء البلاط…. يتملقون الحكام…. و قد كانوا اول من دعا الى الخروج عن الحاكم في ليبيا و سوريا — Mehdi🎓 (@MeHdiAbDi18000) January 6, 2018

يا عايض القرني اسالك بالله هل انت ما تستحي لما تجلس بينك و بين نفسك من الي تسويه من تطبيل و إعانة الظلمه على ظلمهم — only me (@only_me0000) January 6, 2018

تملق كما تشاء ستدور الدائرة عليك يا دكتور عايض فالذين تدعو لهم بالتوفيق حبسوا خمسمائة عالم من خيرة علماء المملكة كانوا مثلك يدعون لآل سعود وذلك لم يشفع لهم فسجنوا عند أول زلة مع انهم تناولوا لآل سعود حتى عن أسماء آبائهم وتسموا سعوديون كأنهم لقطاء. — أبو عبد الملك (@Mfadel06414624) January 6, 2018

أسأل الله أن يحشرك معهم اللهم آمين يارب العالمين — طبيب الفلاسفة (@TABEEB_ALFALASF) January 6, 2018

الى الجحيم انت وتطبيلك — Majed al_soilmy (@al_mftoooon) January 6, 2018

هههههه خايف الجبان يقول كلمة حق في وجه سلطان جائر — ❌وتبقى الأسود أسودا❌ (@SCqw4aHicFYEqL6) January 6, 2018

وكان الداعية السعودي عائض القرني الشهير بـ”شيخ البلاط”، قد عاد لـ”التطبيل” للملك سلمان وولي عهده بقصيدة جديدة، بعد الأوامر الملكية التي صدرت في أوائل انوفمبر الماضي، وأطاحت بالأمير متعب بن عبدالله وعدد آخر من الأمراء والمسؤولين.

ونشر “القرني” في تغريدة له عبر صفحته بتويتر بتاريخ 5 نوفمبر الماضي، قصيدة بعنوان “تحية وطن” استكمل فيها شيخ البلاط مسلسل تمجيده وتأليهه لرموز النظام القمعي وعلى رأسهم الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

ويبدو أن الداعية عائض القرني أراد أن يثبت ولائه أكثر وأكثر لسيده “ابن سلمان”، ببثه هذه القصيدة تزامنا مع القرارات الملكية الأخيرة التي أطاحت بعدد كبير من الأمراء والمسؤولين ورموز الدولة، ولا يخفى على أحد أن معظم الموقوفين اعتبروا عائق أمام وصول “ابن سلمان” للحكم قبل ذلك وخاصة الأمير متعب ابن الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز الذي أطيح به من منصبه كقائد للحرس الوطني.

وكشفت الأحداث الأخيرة حقيقة السلطة الدينية ومشايخ البلاط في السعودية، حيث أصبح رجال الدين والهيئات الشرعية مجرد أدوات يحركها النظام السعودي حسب هواه السياسي وأينما رست سفينته.

وأصبح “التطبيل” لولاة الأمر في المملكة من قبل الدعاة والسياسيين والنخبة أمرا طبيعيا، ويحتذي هؤلاء المشايخ في “تطبيلهم” برأس الدين في المملكة ومفتيها عبدالعزيز آل الشيخ وكذلك “السديس” إمام الحرم المكي، ولا ننسى مشايخ البلاط عائض القرني ومحمد العريفي الذين شكل تحولهم وانكشاف أمرهم صدمة كبيرة جدا لمتابعيهم.