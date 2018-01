لا تزال فضائح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يكشف عنها كتاب “نار وغضب.. في بيت ترامب الأبيض” تباعا مستمرة، حيث أثار الكتاب ضجة كبيرة بالأوساط الأمريكية وارتباك داخل البيت الأبيض.

وفي فضيحة جديدة نقل الدكتور محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إحدى فقرات الكتاب التي تتضمن فضيحة مدوية للرئيس الأمريكي.

وينقل الكتاب عن “ترامب” قوله الصادم الذي صرح فيه بأنه يرى أن من الأشياء التي تستحق الحياة هي معاشرة زوجات أصدقائه.. حسب وصفه.

ويرى الدكتور محمود رفعت أنه رغم كل تلك الفضائح للرئيس الأمريكي وسياسته المتهورة التي أشعلت المنطقة نارا، فلن يسعى الكونجرس لعزله من أجل سببين، الأول أن عزله سوف يشكل إقرارا رسميا من أمريكا بنجاح روسيا، والثاني أن منصب الرئيس لابد وأن يحظى بالاستقرار لطبيعته.. حسب قوله.

وكشف كتاب مثير للجدل بعنوان “النار والغضب.. داخل بيت ترامب الأبيض”، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معلومات مثيرة.

وجمع مؤلفه مايكل وولف معلوماته من مصادر مقربة من ترامب.

ونشرت صحيفة “التايمز″ البريطانية، مقتطفات من الكتاب، الذي يقدم صورة عن الحياة في داخل الجناح الغربي من البيت الأبيض والذي تسوده التناحرات والتنافس بين المسؤولين البارزين.

وبعد نشره تسريبه لعدد من الفضائح التي بقيت طي الكتمان داخل أسوار البيت الأبيض، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما غير مسبوق على مستشاره السابق ستيف بانون واصفا إياه بالقذر.

وبعد فشل محاولة لمنع صدور كتاب “نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض” ر، قال “ترامب” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”: “لم أسمح إطلاقا بدخول مؤلف هذا الكتاب المجنون إلى البيت الأبيض! لم أتحدث إليه أبدا بشأن كتاب. مليء بالأكاذيب وبالتحريف وبمصادر غير موجودة”.

وأضاف ترامب: “انظروا إلى تاريخ هذا الرجل، وشاهدوا ما سيحدث له، ولستيف القذر”.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٥ يناير، ٢٠١٨