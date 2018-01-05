عبر مواطنون وكتاب وشيوخ قطريون عن غضبهم من مشاركة لاعب تنس إسرائيلي في بطولة قطر “إكسون موبايل” المفتوحة لتنس الرجال التي انطلقت يوم 30 ديسمبر/كانون الاول من العام المنصرم في مجمع خليفة الدولي الرياضي.

واعتبر المغردون بأن مشاركة اللاعب الإسرائيلي “دودي سيلا” أمام الأسباني “فيرناندو فيرداسكو” في البطولة، حيث خرج من الجولة الأولى، يتعارض والتوجه العام للحكومة تجاه قضية فلسطين، داعين إلى محاسبة اتحاد التنس ، متهمين إياه بـ”استفزاز” عموم الشعب القطري، وانه كان الأولى الامتناع عن تنظيم البطولة.

وأطلق المغردون القطريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاج بعنوان: “#تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض”، حيث شهد مشاركة كبيرة من قبل العديد من الكتاب القطريين والشيوخ، في حين دعا الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله العذبة القطريين للمشاركة في الهاشتاغ ورفض التطبيع من قبل اتحاد التنس، مؤكدا عدم وجود “جيمس أسود” لاعتقالهم إذا ما عبروا عن رأيهم كما يحدث في السعودية.

أهل قطر مدعوون لرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني أيا كان شكله، رياضي أو اقتصادي أو سياسي.

غردوا يا أهل قطر، فلا يوجد جمس أسود يمنعكم من الرفض.#تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) ٤ يناير، ٢٠١٨

نرفض التطبيع وإستضافة من ينتمي للكيان الصهيوني المحتل#تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض — عبدالرحمن الكواري (@Abdulrahman_ak) ٤ يناير، ٢٠١٨

استضافة الصهاينة للمسابقات الرياضية هو شكل من أشكال التطبيع، وهذا الأمر مرفوض، ويتنافى مع مبادئنا!

يجب محاسبة المسؤولين ومنع استضافة هؤلاء!

نحن مع فصل الرياضة عن السياسة، ولكن حين يعود الأمر للكيان الصهيوني، فنحن نرفض ذلك بتاتاً ولتسحب استضافة المسابقة!#تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ٤ يناير، ٢٠١٨

إستضافة الصهاينة في البطولات الرياضية يتناقض مع كثير من مواقف بلادي المشرفة لذلك #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض — حسن حمود #كلنا_قطر (@BoHomoud007) ٤ يناير، ٢٠١٨

لا نقبل بأي شكل من أشكال التطبيع أو التعاون مع العدو الصهيوني ، فقضيتنا الأولى هي القضية الفلسطينية و #القدس وعدوهم عدونا ، وتواجدهم رياضياً أو بأي شكل هنا هو استفزاز غير مقبول لنا جميعاً .#تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) ٤ يناير، ٢٠١٨

التطبيع من أي نوع مع الصهاينة مرفوض، لا تشرفنا إستضافتهم ونحن ضد ذلك أياًً كانت الجهة المستضيفة #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) ٤ يناير، ٢٠١٨

#تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض

كـ فرد من الشعب القطري أرفض هذا التطبيع !

سواء سياسي او حتى رياضي ،، — سعود المعاضيد (@saoudalmaadeed) ٤ يناير، ٢٠١٨

#تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض

نعم نقولها بأعلى صوت :

لا لأذناب هذا الكيان الغادر على أرض #قطر ولا نتفهم دعوة هذه اللاعبة للمشاركة في بطولة حصدت سمعة عالمية بين أوساط لاعبي النخبة في لعبة كرة التنس.

ولا يمكن أن يجتمع رفض سياسة هذا الكيان مع أهلنا في فلسطين والترحيب بممثليه في آن واحد! — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) ٤ يناير، ٢٠١٨

نطالب القائمين على بطولة التنس في قطر بالتوقف عن السماح لأي لاعب يمثل الكيان الصهيوني المحتل بالمشاركة في البطولة فهذا الأمر غير مقبول، ونحيي الشعب القطري الذي أعلن رفضه للتطبيع مع الكيان المحتل بأي طريقة كانت وقام بالتعبير عن رأيه بصراحة وشجاعة #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض — أحمد خالد المسفر (@almesfr) ٤ يناير، ٢٠١٨