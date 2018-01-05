عبر مواطنون وكتاب وشيوخ قطريون عن غضبهم من مشاركة في “إكسون موبايل” المفتوحة لتنس الرجال التي انطلقت يوم 30 ديسمبر/كانون الاول من العام المنصرم في مجمع خليفة الدولي الرياضي.

 

واعتبر المغردون بأن مشاركة اللاعب الإسرائيلي “” أمام الأسباني “فيرناندو فيرداسكو” في البطولة، حيث خرج من الجولة الأولى، يتعارض والتوجه العام للحكومة تجاه قضية فلسطين، داعين إلى محاسبة اتحاد التنس ، متهمين إياه بـ”استفزاز” عموم ، وانه كان الأولى الامتناع عن تنظيم البطولة.

 

وأطلق المغردون القطريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاج بعنوان: “”، حيث شهد مشاركة كبيرة من قبل العديد من الكتاب القطريين والشيوخ، في حين دعا الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله العذبة القطريين للمشاركة في الهاشتاغ ورفض التطبيع من قبل اتحاد التنس، مؤكدا عدم وجود “جيمس أسود” لاعتقالهم إذا ما عبروا عن رأيهم كما يحدث في .