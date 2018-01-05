تداول ناشطون بتويتر “فيديو” مرعب يظهر لحظة ، بأحد مدرجات استاد جابر الدولي في الكويت أثناء المباراة النهائية بين والإمارات، وسقوط عدد من المشجعين من المدرج بعد انهيار الحاجز.

 

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، انهيارا مفاجئا للحاجز الزجاجي الذي يبدو أنه حدث بسبب ضغط جماهير عمان وفرحتهم بعد انتزاع منتخبهم اللقب على حساب .

وفي مشهد مرعب تساقط المشجعون من أعلى فوق بعضهم البعض، وسط ذهول ورعب من المشجعين القريبين منهم.

 

وهرعت سيارات الاسعاف الى داخل المعلب لإسعاف المصابين الذين قدرت وسائل اعلام كويتية عددهم بحوالي 27 مشجعاً، وقد وصفت أوضاعهم بالمستقرة.

وحسم منتخب عمان لقب خليجي 23، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 5 / 4، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.

 

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمنتخب الإمارات في الدقيقة 90، ولكن أضاعها اللاعب عمر عبدالرحمن، بعدما تصدى لها الحارس العماني ليعيد الأمل لمنتخب بلاده في اللقاء، فيما أضاع نفس اللاعب ركلة الجزاء الوحيدة المهدرة للمنتخب الإماراتي في ركلات الترجيح.

 

وبذلك يحسم منتخب عمان لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه علي حساب .