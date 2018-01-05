تداول ناشطون بتويتر “فيديو” مرعب يظهر لحظة انهيار حاجز زجاجي، بأحد مدرجات استاد جابر الدولي في الكويت أثناء المباراة النهائية بين سلطنة عمان والإمارات، وسقوط عدد من المشجعين من المدرج بعد انهيار الحاجز.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، انهيارا مفاجئا للحاجز الزجاجي الذي يبدو أنه حدث بسبب ضغط جماهير عمان وفرحتهم بعد انتزاع منتخبهم اللقب على حساب الإمارات.

عاجل/ انهيار الحاجز الزجاجي في أحد مدرجات إستاد جابر .. وسقوط بعض الجمهور العمانية من المدرج.

«نسأل الله لهم السلامة» pic.twitter.com/CwlLMPpxEP — المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) ٥ يناير، ٢٠١٨

وفي مشهد مرعب تساقط المشجعون من أعلى فوق بعضهم البعض، وسط ذهول ورعب من المشجعين القريبين منهم.

وهرعت سيارات الاسعاف الى داخل المعلب لإسعاف المصابين الذين قدرت وسائل اعلام كويتية عددهم بحوالي 27 مشجعاً، وقد وصفت أوضاعهم بالمستقرة.

خاص المجلس / العشرات من سيارات الإسعاف تهرع لنقل المصابين من الجماهير العمانية إلى مستشفى الفروانية والمستشفيات القريبة. pic.twitter.com/lfYpkKg4ge — المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) ٥ يناير، ٢٠١٨

«الإطفاء»: إنهيار حاجز زجاجي في استاد جابر الدولي ووقوع ما يقارب ٢٠ إصابة متوسطةhttps://t.co/CEJLro4dHv pic.twitter.com/QEjt4eZrLQ — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) ٥ يناير، ٢٠١٨

رجال الطوارئ الطبية ينقلون المصابين بعد سقوط حاجز في أحد مدرجات استاد جابر الدولي #خليجي23#عمان_الامارات_الفوز_واحدhttps://t.co/uxwcWcuf3p pic.twitter.com/6w2077vieF — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) ٥ يناير، ٢٠١٨

تدافع للجمهور العماني وسقوط عدد منهم بعد انهيار حاجز المدرجات باستاد جابر ووقوع إصابات طفيفة#خليجي23#عمان_الامارات_الفوز_واحدhttps://t.co/uxwcWcuf3p pic.twitter.com/PTWBg1cmRG — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) ٥ يناير، ٢٠١٨

وحسم منتخب عمان لقب خليجي 23، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 5 / 4، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمنتخب الإمارات في الدقيقة 90، ولكن أضاعها اللاعب عمر عبدالرحمن، بعدما تصدى لها الحارس العماني ليعيد الأمل لمنتخب بلاده في اللقاء، فيما أضاع نفس اللاعب ركلة الجزاء الوحيدة المهدرة للمنتخب الإماراتي في ركلات الترجيح.

وبذلك يحسم منتخب عمان لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه علي حساب المنتخب الإماراتي.