أعاد ناشطون سعوديون تغريد تدوينة سابقة لرئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستشار السابق للملك سلمان، عبد اللطيف آل الشيخ، يدعو فيها الناس للزهد في الدنيا ممطرين حسابه بموجة من السخرية بعد الكشف عن وثيقة تظهر شراؤه أرضا بقيمة تجاوزت 218 مليون ريال.

وقال “آل الشيخ” في تدوينته التي تعود إلى شهر ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم: “مساكين أيها الناس، يامن غرتهم الدنيا الزائلة، فأنتم فيها ما بين قادم ليرحل، وراحل ليحاسب، والملائكة تشهد والتاريخ لايرحم، والظالم سيندم وكل شيئ إلى زوال عدا وجه الله الحي القيوم” .

مساكين أيها الناس، يامن غرتهم الدنيا الزائلة ، فأنتم فيها ما بين قادم ليرحل ، وراحل ليحاسب ، والملائكة تشهد والتاريخ لايرحم ، والظالم سيندم وكل شيئ إلى زوال عدا وجه الله الحي القيوم . — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) ٩ ديسمبر، ٢٠١٧

ووفقا للوثيقة المسربة التي رصدتها “وطن” وتعود لما قبل 6 أعوام، فقد اشترى “آل الشيخ” أرضا تجاوزت مساحتها ثلاثة ملايين وستمائة ألف متر مربع بعد أن تحولت من أرض زراعية إلى سكنية بمبلغ تجاوز 218 مليون ريال.

وشن الناشطون سخرية واسعة على “آل الشيخ”، مستنكرين دعوته لغيره بالزهد وهو لم يترك شيئا من الدنيا إلا وقام بشرائه، في حين طالبه البعض ببعض زهده.

مابقى شي من الدنيا ماشراه ويقول لاتغركم الدنيا 😂😂 — 🇸🇦محمـدووف العنزي (@Mohmdwwf11) ٤ يناير، ٢٠١٨

سوف تحاسب على كل كلمة يامن تدعون الزهد وحب الآخرة، والاسلام تشوه بكم ومن هم على شاكلتك، ثلاثمئة ميلون … زهد اجل ؟ pic.twitter.com/21Lz7qWvj8 — فالونير★ (@fssqq) ٤ يناير، ٢٠١٨

تكفى يا شيخ ابغى ربع من زهدك فقط شاري ارض بـ 218340000

ومساحتها فوق 3 مليون

اي زهد تتكلم عنه

في السعودية فقط

من يتكلمون عن الزهد رجال الدين الاثرياء

ومن يناقش سكن المواطن اصحاب القصور

ومن يناقش ترقيات الافراد هم الضباط

ومن يناقش الفقر هم الاغنياء#الراتب_مايكفي_الحاجه6 pic.twitter.com/1HiIqVKE9z — H_K (@HK_2000_1) ٤ يناير، ٢٠١٨

دكتورنا من باب نشر المعرفة والعلم وعشان نتعلم منك الزهد في الحياة وما الى ذلك عندي مجموعة اسئلة

١- كم عندك رصيد في حساباتك البنكية؟

٢- كم وحده اعرست عليها وطلقتها؟

٣- وش السيارات اللي بأسمك او بأسم ابنائك الكرام؟ — Yonas (@owayn47) ٤ يناير، ٢٠١٨

والله ي شبخ اني بغيت ابكي من تغريدتك وزهدك ويوم شفت المبلغ اللي في الصك بكيت فعلاً — .🇸🇦 (@daym99) ٤ يناير، ٢٠١٨

عار عليك اذا فعلت عظيم نعم النصيحه فيها من الحكمه الشيء الكثير ولاكن من افسدها انها تأتي من امثالك بعد رؤيتنا للصوره ان كانت حقيقيه 💔 — mood (@m_ooh_) ٤ يناير، ٢٠١٨

الله لايسامحك لادنيا ولا اخرة. وحسبي الله عليك. انت لاتقول الحق وجعلك تشوف في عيالك ونفسك امراض تعجز الطب في اكتشافه. انت من اعوان الظلمه حسبي الله عليك — مُستنـكِـر⁉️ (@mustnkr1) ٤ يناير، ٢٠١٨

هذا الزاهد فيهم من شيوخ الدين أرض بحدود ٣٠٠ مليون. اللي ماهو بزاهد كم معه؟! — Ahmed Alabdali (@alabdaliAhm) ٤ يناير، ٢٠١٨