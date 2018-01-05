أعاد ناشطون سعوديون تغريد تدوينة سابقة لرئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستشار السابق للملك سلمان، ، يدعو فيها الناس للزهد في الدنيا ممطرين حسابه بموجة من السخرية بعد الكشف عن وثيقة تظهر شراؤه أرضا بقيمة تجاوزت 218 مليون ريال.

 

وقال “آل الشيخ” في تدوينته التي تعود إلى شهر ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم: “مساكين أيها الناس، يامن غرتهم الدنيا الزائلة، فأنتم فيها ما بين قادم ليرحل، وراحل ليحاسب، والملائكة تشهد والتاريخ لايرحم، والظالم سيندم وكل شيئ إلى زوال عدا وجه الله الحي القيوم” .

ووفقا للوثيقة المسربة التي رصدتها “وطن” وتعود لما قبل 6 أعوام، فقد اشترى “آل الشيخ” أرضا تجاوزت مساحتها ثلاثة ملايين وستمائة ألف متر مربع بعد أن تحولت من أرض زراعية إلى سكنية بمبلغ تجاوز 218 مليون ريال.

 

وشن الناشطون سخرية واسعة على “آل الشيخ”، مستنكرين دعوته لغيره بالزهد وهو لم يترك شيئا من الدنيا إلا وقام بشرائه، في حين طالبه البعض ببعض زهده.