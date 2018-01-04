كغيره من دعاة السلاطين من أمثال محمد العريفي وعائض القرني، دخل إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني على خط الإعلان والترويج للمنتجات والشركات والمراكز الطبية المتخصصة، مما يعكس مستوى انحدار هؤلاء الدعاة الذين استغلوا متابعة المعجبين لهم على مواقع التواصل الاجتماعي أفضل استغلال لتحقيق مآرب دنيوية.

ومن هذا المنطلق، أقدم إمام الحرم السابق “الكلباني” على الترويج لأحد مركز طب الأسنان في العاصمة الرياض من خلال نشر صورته وقد قام بتركيب أسنان جديدة على ما يبدو.

وقال “الكلباني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها حساب المركز، مما يؤكد بأنه إعلان:” هذه التغريدة شكر لمركز الفرسان لطب الأسنان بالرياض ، حيث عالجت أسناني، أطباء متميزون ومتقنون، أسأل الله لهم التوفيق والسداد @KSAFMC”.

هذه التغريدة شكر لمركز الفرسان لطب الأسنان بالرياض ، حيث عالجت أسناني، أطباء متميزون ومتقنون، أسأل الله لهم التوفيق والسداد@KSAFMC pic.twitter.com/rYZhzKsuEy — عادل الكلباني (@abuabdelelah) January 3, 2018

من جانبهم، استنكر المغردون لجوء “الكلباني” للإعلان والتسويق، حيث تراوحت الردود ما بين ساخر أو غاضب، في حين رأى البعض أن أمثال هؤلاء الدعاة لا يجب أن يُتخذوا قدوة لأنهم يتاجرون بمراكزهم الدينية.

حتى انت يا شيخ عادل صرت اعلانات ههههههههههه — ريان (@Rayan_alba) January 3, 2018

وهذا بعد سلك نهج الفاشينيستا العريفي وبدأ بالمتاجرة بمركزه الديني…لأصحاب العقول، هل هؤلاء بشر يقتدى بهم؟ ألا ترون أنهم يزدادون غناً وأنتم تزدادون جهلاً 😕 — NTH But The Truth (@NTHbutTruth) January 3, 2018

الرجال صار شغال دعاية — أبو ناصر (@naaser12333) January 3, 2018

كم عطوك — عٓـلاوي# (@A_os99) January 3, 2018

وقالوا لك خلي الحساب علينا — محمد | Al-Otaibi (@TopTweetsSaudi) January 3, 2018

الله اكبر إنه فتح عظيم لقد ارعبت اليهود ببياض اسنانك.

وعقبال عملية البواسير لتغيض بها الخوارج والروافض. — شيخ الولاة المعصومين (@momosam267) January 4, 2018

مهمتك ياشيخ

ومسمى وظيفتك هي : (داعية)

لكن لأن كل شيىء تغير فقد حولتها الى (دعاية) نفس الحروف وعددها

لكن المهمة مختلفه

اسأل الله ياشيخ:

ان يرينا واياك الحق حقاً

ويرزقنا اتباعه

وان يرينا واياكم الباطل باطلا

ويرزقنا اجتنابه

كنت شيخ داعيه

صرت خوش دعايه

ياشيخ الحق احق ان يتبع — 💙💛عالميه 💙💛 (@nasrawe2016) January 3, 2018

هذه اعتقد من علامات اخر الزمان علماء ومشايخ دين ينشغلون بالاعلانات التسويقيه ويتناسون هموم الامه ووضع المسلمين المحزن . — مراح ابوراس (@abo_m_alsaqabi) January 3, 2018

دعاية حسب الشريعه — حـاتم (@xs_m6) January 3, 2018