قال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني هاني الملقي، الخميس، إن حروب المنطقة تفرض على الجيش الأردني حالة تأهب لسنوات.

يحتل الجيش الأردني المرتبة رقم 72 على قائمة أقوى جيوش العالم التي تضم 133 دولة، وفقا لموقع “غلوبال فير بور” الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن قوة الجيوش لا تعتمد فقط على حجم العتاد العسكري وعدد الجنود، مشيرا إلى أن عدد السكان يعد إحدى معايير تقييم الجيوش حول العالم.

ويتجاوز عدد سكان الأردن ثمانية ملايين نسمة، بينهم 3.3 ملايين قوة بشرية متاحة للعمل، ويصلح للخدمة العسكرية 2.8 مليون شخص، بينما يصل سن التجنيد سنويا 143 ألف شخص.

A #SpecInf team from @BCoy_4Rifles just back from six weeks working alongside the Royal Jordanian Army. Outstanding urban and rural training, and an opportunity to share lessons. pic.twitter.com/PG0YCOezWh — CO 4 Rifles (@CO4Rifles) December 12, 2017

ويصل عدد جنود الجيش الأردني إلى 170 ألف شخص ، منهم 65 ألف في قوات الاحتياط.

Royal Jordanian Army YPR-765s unload troops during Eager Lion 2015 [2700×1800] – #army #military pic.twitter.com/AJC6z75PsF — Army Complex (@ArmyComplex) May 30, 2015

تمتلك القوات الجوية الأردنية 260 طائرة حربية بينها 46 مقاتلة و74 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات الشحن العسكري وطائرات التدريب.

ويمتلك الجيش الأردني 134 مروحية بينها 47 مروحية هجومية.

101st SF Group Royal Jordanian Army Member rappel out of a Royal Jordanian AF UH-60 Black Hawk during a training ex. pic.twitter.com/HOnTwMWTMA — Loïc Lz (@DefensAero) August 3, 2016

يمتلك الأردن 1321 دبابة و2547 مدرعة، إضافة إلى 461 مدفع ذاتي الحركة و72 مدفع ميداني، و88 منصة إطلاق صواريخ متعددة.

A row of Al Hussein / Challenger1 MBTs of the Royal Jordanian Army on a firing range#Jordan #tank #KADDB pic.twitter.com/hO1zE9srIt — Tom Antonov (@Tom_Antonov) November 29, 2015

ويتكون الأسطول الأردني من 37 سفينة حربية، بينها 27 سفينة دورية.