قال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني هاني الملقي، الخميس، إن حروب المنطقة تفرض على حالة تأهب لسنوات.

 

يحتل الجيش الأردني المرتبة رقم 72 على قائمة أقوى جيوش العالم التي تضم 133 دولة، وفقا لموقع “غلوبال فير بور” الأمريكي.

 

ولفت الموقع إلى أن قوة الجيوش لا تعتمد فقط على حجم العتاد العسكري وعدد الجنود، مشيرا إلى أن عدد السكان يعد إحدى معايير تقييم الجيوش حول العالم.

 

ويتجاوز عدد سكان الأردن ثمانية ملايين نسمة، بينهم 3.3 ملايين قوة بشرية متاحة للعمل، ويصلح للخدمة العسكرية 2.8 مليون شخص، بينما يصل سن التجنيد سنويا 143 ألف شخص.

ويصل عدد جنود الجيش الأردني إلى 170 ألف شخص ، منهم 65 ألف في قوات الاحتياط.

تمتلك القوات الجوية الأردنية 260 طائرة حربية بينها 46 مقاتلة و74 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات الشحن العسكري وطائرات التدريب.

 

ويمتلك الجيش الأردني 134 مروحية بينها 47 مروحية هجومية.

يمتلك الأردن 1321 دبابة و2547 مدرعة، إضافة إلى 461 مدفع ذاتي الحركة و72 مدفع ميداني، و88 منصة إطلاق صواريخ متعددة.

ويتكون الأسطول الأردني من 37 سفينة حربية، بينها 27 سفينة دورية.

 