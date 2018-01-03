تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمتظاهرة إيرانية، أكدت فيه أن ممارسات النظام الإيراني سببت كارثة للشعب وأجبرت بعض النساء على بيع أجسادهن وممارسة البغاء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت السيدة وهي تتكلم بحسرة قائلة:“ أجبرنا على بيع أجسادنا وعلى البغاء بسبب الجوع والفقر، فيما تصرف سلطاتنا كل مواردها على الإرهاب وخراب دول لا تعنينا”.

إيرانية : أجبرنا على بيع أجسادنا والبغاء بسبب الجوع و الفقر .. بينما سلطاتنا تصرف كل مواردها على الإرهاب وخراب دول لا تعنينا#انتفاضة_الشعب_الإيراني#إيران pic.twitter.com/l9gMSlp8te — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) January 2, 2018

وتزايد أعداد قتلى المظاهرات الإيرانية مع دخول اليوم السادس لاندلاع المظاهرات في جميع المدن الإيرانية ضد النظام.

ويستدل من المظاهرات أن الشعب الإيراني بدأ يكشف عن غضبه من كل التيارات سواء من المحافظين والمعتدلين، إضافة الى المرجعيات الدينية، بما يؤشر على احتمال سقوط النظام.

ومع تصاعد الغضب لليوم السادس لن يكون بإمكان النظام الإيراني الهروب إلى ما لا نهاية من تكلفة هذا الغضب الشعبي، خاصةً وأن الملفات العالقة ستبقى موجودة حتى لو توقفت المظاهرات، وأبرزها وجود مئات الآلاف من المعتقلين، والتدخل العسكري في دول عربية، وتفشي الفساد في كل الدولة الإيرانية، ووجود مظالم لقوميات وأعراق وأديان ومذاهب