في ضربةٍ جديدة، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية الأربعاء وقف جميع صادرات الأسلحة والذخيرة إلى دولة الإمارات، وذلك نتيجة لضلوعها في الحرب في اليمن.

وذكرت صحيفة “أفتن بوسطن” النرويجية أنه بعد تقييم شامل للوضع والخطر المتزايد المرتبط بضلوع الجيش الإماراتي في اليمن، قررت وزارة الخارجية في أوسلو في 19 كانون أول/ ديسمبر الماضي تعليق جميع التراخيص السارية للصادرات من المواد من الفئة إيه (الأسلحة والذخيرة ) للإمارات، وفقا لما أعلنته الوزارة اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم منح تراخيص جديدة لتصدير مواد من الفئة إيه إلى الإمارات في ظل الوضع الراهن.

يذكر أن الإمارات هي شريك في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن.