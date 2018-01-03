في الوقت الذي يطارد فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شعبه برفع أسعار الوقود والكهرباء والماء وفرض الضرائب على الرغم من كونها أكبر بلد مصدر للنفط، تداول ناشطون قطريون صورة لرسالة من الحكومة القطرية لمواطنيها تؤكد دفعها لفواتير الماء والكهرباء عنهم.

ووفقا للرسالة المتداولة التي تصل المواطنين عبر الهاتف ورصدتها “وطن”، فقد استسمحت الحكومة مواطنيها بترشيد الاستهلاك فقط مع تأكيدها بدفع الفواتير من قبل الحكومة القطرية قائلة: ” خليك شريك في الترشيد”.

شكراً حكومة بلادي #قطر على دفع فواتير الكهرباء والماء، وأعدكم بالترشيد وتشجيع حملة #كهرماء بـ #خلك_شريك_في_الترشيد

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الحمد لله على نعمة #قطر

والحمد لله الذي فضلنا على كثيراً من خلقه. pic.twitter.com/VDQ9NLdf8l — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) January 2, 2018

يشار إلى أن قرار رفع أسعار البنزين في السعودية مع بداية العام الجديد 2018، قد أثار غضب المواطنين، الذين أعربوا عن اندهاشهم لمثل هذه القرارات في الوقت الذي تُنفق فيه مبالغ طائلة على الترفيه ورواتب بعض المسؤولين، وشراء القصور.

وبحسب وسائل إعلام فإن الأسعار الجديدة تعني أن نسبة الزيادة تتراوح بين 82% و126%، حيث أن بنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال للتر بزيادة عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.75 ريال (زيادة بنسبة 82.6%)، في حين سيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر بارتفاع عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.90 ريال (زيادة بنسبة 126.6%). وسيظل سعر الكيروسين والديزل للشاحنات دون تغيير؛ حيث بقي الأول عند سعر (0.47 ريال للتر)، والثاني عند سعر (0.64 ريال للتر).

انتقد مغردون الأسعار الجديدة لأسعار البنزين في المملكة، ولسان حالهم يقول “الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء”، بحسب تعبير أحد المغردين، فيما تستمر معاناة السعوديين والوافدين منذ العامين الماضيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسياسة التقشف “غير المبررة” التي طالت كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وهي إجراءات أدت إلى خفض العلاوات والإعانات الحكومية لقطاع واسع من المواطنين إضافة إلى تقليص الإنفاق وتسريح أعداد من الموظفين وفرض ضرائب ورسوم جديدة وغير مسبوقة طالت كافة سكان المملكة مواطنين ووافدين.

ويأتي قرار السلطات السعودية برفع أسعار البنزين وفرض حالة من التقشف على المواطنين في وقت كشفت فيه تقارير إعلامية غربية أن ولي العهد السعودي، اشترى سرّاً قصر لويس الرابع عشر “المنزل الأغلى بالعالم”، مقابل أكثر من 300 مليون دولار، ورغم إتمام الصفقة عام 2015، لكن مؤخراً فقط عرفت هوية المشتري.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” كشفت في وقت سابق عن أن ولي العهد السعودي هو المشتري الحقيقي للوحة “سلفادور مندي”، أو “مخلص العالم” أغلى لوحة في التاريخ، بقيمة 450 مليون دولار، عن طريق وسيط له. كما سبق أن كشفت “نيويورك تايمز” أيضاً في أكتوبر 2016، أن ولي العهد السعودي اشترى يختًا بـ 550 مليون دولار.