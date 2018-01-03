انتشر مقطع فيديو، للفنانة البحرينية حلا الترك، ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة لطيفة، وتقوم بحركات راقصة بيديها ورأسها بتناغم مع الموسيقى التي تسمعها مع إحدى صديقاتها.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً، ولاقى اعجاب الالاف من متابعيها، الذين أثنوا على طرافتها وعفويتها في التعامل مع جمهورها.بحسب “لها”

وكانت الترك نشرت عبر “سناب شات” مقطع فيديو من حفلة رأس السنة، الذي أمضته مع والدتها منى السابر وجدتها مها الترك وشقيقيها عبد الله ومحمد.

وعايدت حلا جمهورها وقالت لهم: “أنا أحتفل بالعام الجديد، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء تكون سنة خير عليكم. إن شاء الله سوف اطل في أفضل لوك وتسمعون مني أغنيات جديدة. أحبكم كثيراً”.

يذكر أن آخر أعمال الشابة كانت مشاركتها مع مجموعة من الفنانين البحرينيين في أوبريت “ديرة الشوق”، كما تم تكريمها لمشاركتها اللافتة والفاعلة في الاحتفالات الخاصة بعيد الجلوس في مملكة البحرين.