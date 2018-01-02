تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا يظهر مقاطعة عدد من الطلاب الفلسطينيين للأكاديمي المصري والهجوم عليه، أثناء إلقاءه محاضرة بجامعة “تل أبيب” في “”.

 

ويظهر المقطع المتداول الأكاديمي المصري الذي ذكرت وسائل إعلام مصرية أنه سافر لإسرائيل الإثنين بدعوة رسمية، وهو يلقي كلمة في بالفعل ليقاطعه عدد من الطلاب الفلسطينيين ويرددون هتافات وصفوه فيها بـ”العميل والمطبع الخائن”.

 

كانت وسائل إعلام مصرية افادت بتوجه الأكاديمي المصري الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير ، إلى إسرائيل بدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر تنظمه جامعة تل أبيب.

 

وبمجرد تداول الخبر اشتعلت من موجة من الغضب والتنديد والاستنكار بين النشطاء المصريين والعرب على مواقع التواصل، منددين بالأكاديمي المصري الذين اعتبروا مشاركته في إسرائيل شكلا من أشكال مع الاحتلال.

 

 

وبحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية، وجهت جامعة تل أبيب دعوة للدكتور سعد الدين إبراهيم، لإلقاء محاضرة عن في مصر والدول العربية.

 

ويلقي الدكتور سعد الدين إبراهيم محاضرته بعنوان «دروس من قرن الاضطرابات في مصر».

 

وتنظم جامعة تل أبيب مؤتمرا بعنوان «الاضطرابات السياسية في مصر: نظرة جديدة على التاريخ»، في قاعة ياجلوم.

 

ودعا عدد كبير من السياسيين والنشطاء بتويتر، الطلاب الفلسطينيين والعرب بجامعة “تل أبيب” إلى التصدي للأكاديمي المصري و”فضحه” وسط الصهاينة، حتى يعلم أن العرب والمسلمون يرفضون مثل هذه المشاركات التي تعد تطبيع علني مع الكيان الصهيوني.

ومن ضمن الشخصيات التى ستحاضر فى الجلسات بجامعة تل أبيب حاييم كورن السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة .