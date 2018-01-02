تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا يظهر مقاطعة عدد من الطلاب الفلسطينيين للأكاديمي المصري سعد الدين إبراهيم والهجوم عليه، أثناء إلقاءه محاضرة بجامعة “تل أبيب” في “إسرائيل”.

ويظهر المقطع المتداول الأكاديمي المصري الذي ذكرت وسائل إعلام مصرية أنه سافر لإسرائيل الإثنين بدعوة رسمية، وهو يلقي كلمة في جامعة تل أبيب بالفعل ليقاطعه عدد من الطلاب الفلسطينيين ويرددون هتافات وصفوه فيها بـ”العميل والمطبع الخائن”.

#شاهد .. طلاب فلسطينييون يقاطعون محاضرة للدكتور المصري سعد الدين ابراهيم في جامعة “تل أبيب” اليوم احتجاجاً على تطبيعه مع الاحتلال الاسرائيلي. pic.twitter.com/757IejWIUW — وكالة شهاب (@ShehabAgency) ٢ يناير، ٢٠١٨

كانت وسائل إعلام مصرية افادت بتوجه الأكاديمي المصري الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، إلى إسرائيل بدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر تنظمه جامعة تل أبيب.

وبمجرد تداول الخبر اشتعلت من موجة من الغضب والتنديد والاستنكار بين النشطاء المصريين والعرب على مواقع التواصل، منددين بالأكاديمي المصري الذين اعتبروا مشاركته في إسرائيل شكلا من أشكال التطبيع مع الاحتلال.

يواصل د. سعد الدين إبراهيم من مصر تورطه في التطبيع مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المتورطة في إدامة نظام الاستعمار – الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي. ندين زيارته ومشاركته غدًا في ندوة داخل جامعة تل أبيب. وندعو الطلبة الفلسطينيين للتصدي له بشكل سلمي. (يتبع)#لا_للتطبيع pic.twitter.com/3BV2jPNPqt — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) ١ يناير، ٢٠١٨

سعد الدين ابراهيم في اسرائيل..في مؤتمر عن الخلافات السياسية في مصر..الراجل ده حكايته ايه..هو فيه عمالة عيني عينك بالشكل ده

ده ناقص يقول ان الفلافل اصلها يهودية — حكاية شعب وجيش (@mamasosy) ٢ يناير، ٢٠١٨

سعد الدين ابراهيم رايح تل ابيب يلقي محاضرات علشان لما بنقول كلهم كلاب امريكا وإسرائيل بيزعلوا — bebo🇪🇬 (@bebo_130) ٢ يناير، ٢٠١٨

البتاع اللي اسمه سعد الدين ابراهيم

في

تل أبيب pic.twitter.com/9f3nn6V3Na — Eng. H (@Hisham_Mahrous) ٢ يناير، ٢٠١٨

وبحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية، وجهت جامعة تل أبيب دعوة للدكتور سعد الدين إبراهيم، لإلقاء محاضرة عن ثورات الربيع العربي في مصر والدول العربية.

ويلقي الدكتور سعد الدين إبراهيم محاضرته بعنوان «دروس من قرن الاضطرابات في مصر».

وتنظم جامعة تل أبيب مؤتمرا بعنوان «الاضطرابات السياسية في مصر: نظرة جديدة على التاريخ»، في قاعة ياجلوم.

ودعا عدد كبير من السياسيين والنشطاء بتويتر، الطلاب الفلسطينيين والعرب بجامعة “تل أبيب” إلى التصدي للأكاديمي المصري و”فضحه” وسط الصهاينة، حتى يعلم أن العرب والمسلمون يرفضون مثل هذه المشاركات التي تعد تطبيع علني مع الكيان الصهيوني.

أيها الطلاب الفلسطينيون العرب ب #جامعة_تل_أبيب في #إسرائيل.. آن دوركم: المطبع المصري د.سعد الدين إبراهيم سيلقي اليوم 6 مساء محاضرة بالجامعة عن #مصر..لا تمنحوه فرصة الحديث بين أعدائنا، وأقاموا جامعتهم على أراضينا المحتلة!#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/BL42nBiBPm — د. عدنان أبو عامر (@AdnanAbuAmer74) ٢ يناير، ٢٠١٨

المطبّع المصري سعد الدين ابراهيم الذي اتهم عام ٢٠٠٠ بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وتم تبرأته بضغط من أمريكا ..سيقوم بالمشاركة غدًا الساعة السادسة مساءً بندوة في جامعة تل أبيب الصهيونية المقامة على أراضي قرية الشيخ مونس الفلسطينية المهجرة #مطبع_شارد pic.twitter.com/A8trbbsp7B — مَعَاذ 👀 (@Ma3ath_) ١ يناير، ٢٠١٨

هذا الكائن المقزز اذا بحثنا في اصوله سنجد بالتأكيد

انه من اصول يهودية لو في خبير انساب ياريت يأكد شكوكي

سعد الدين ابراهيم pic.twitter.com/GBuNNUdXDY — *،AboAli،* (@hassan18211) ٢ يناير، ٢٠١٨

سعد الدين ابراهيم محاضر بمؤتمر بجامعه تل أبيب اليوم

وسلملي علي ايقونات يناير وولاؤهم الحقيقي pic.twitter.com/aCYlLHM8on — mohamed 1968 (@Mmoha1234) ٢ يناير، ٢٠١٨

الدكتور سعد الدين إبراهيم من مصر يشارك اليوم في ندوة بعنوان ‘التغييرات السياسية في مصر’ في جامعة ‘تل أفيف’ الإسرائيلية.#التطبيع_خيانة — عمّار أبو قنديل (@abou_kandil) ٢ يناير، ٢٠١٨

ومن ضمن الشخصيات التى ستحاضر فى الجلسات بجامعة تل أبيب حاييم كورن السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة .