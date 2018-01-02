كشف الجيش الكويتي عن تعرض طائرة تقل رئيس هيئة الأركان العامة الكويتي في جمهورية بنغلادش لحادثة أثناء هبوطها، ما أدى لتحطمها جزئياً دون وقوع إصابات.

«الدفاع»: خسائر مادية فقط وإصابات طفيفة لأحد المرافقين في حادث مروحية رئيس الأركانhttps://t.co/EVu0E9xCLO pic.twitter.com/mHk28FjszU — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) ٣ يناير، ٢٠١٨

وقال الجيش الكويتي في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” تعرضت المروحية المقلة لسعادة رئيس الاركان العامة للجيش والوفد المرافق له في جمهورية بنغلاديش الصديقة لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار مِما أدى إلى إحتكاكها بالأشجار وهبوطها قبل المهبط”.

1️⃣ تعرضت المروحية المقلة لسعادة رئيس الاركان العامة للجيش والوفد المرافق له في جمهورية بنغلاديش الصديقة لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار مِما أدى إلى إحتكاكها بالأشجار وهبوطها قبل المهبط. pic.twitter.com/aoHy59Vo6y — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) ٣ يناير، ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة أخرى: ” هذا ولم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين وتم التأكد من سلامة الجميع ولله الحمد ، بدوره قام سعادة رئيس الأركان بالاتصال بسعادة نائب رئيس الأركان مؤكداً سلامة الجميع”.