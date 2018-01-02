كشف عن تعرض طائرة تقل في جمهورية بنغلادش لحادثة أثناء هبوطها، ما أدى لتحطمها جزئياً دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الكويتي في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” تعرضت المروحية المقلة لسعادة رئيس الاركان العامة للجيش والوفد المرافق له في جمهورية بنغلاديش الصديقة لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار مِما أدى إلى إحتكاكها بالأشجار وهبوطها قبل المهبط”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” هذا ولم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين وتم التأكد من سلامة الجميع ولله الحمد ، بدوره قام سعادة رئيس الأركان بالاتصال بسعادة نائب رئيس الأركان مؤكداً سلامة الجميع”.