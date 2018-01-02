يبدو أن التهديدات التي أطلقها زعيم ، ، خلال كلمته رأس السنة الميلادية الجديدة، والتي قال فيها إنّ على مكتبه، استفزّت الرئيس الأمريكي، دونالد ، ودفعته للرد.

 

وكتب الرئيس الأمريكي، في تغريدة على تويتر، إن لديه أيضا زرا نوويا لكنه “أكبر وأقوى بكثير مما لديه، والزر الذي أملكه فعال”.

وكان الزعيم الكورى الشمالي، كيم كونج أون، هنأ الكوريين بالعام الجديد 2018، من خلال كلمة أمام عدد كبير من المسئولين.

وقال “كيم” في كلمته: “بلادنا حققت استكمال قوتها النووية فى عام 2017″، داعيًا إلى إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس الحربية النووية والصواريخ البالستية.

وأضاف: “السنة الجديدة 2018 ستكون سنة من التقدم الكبير الذي سيحقق مسيرة التطوير فى بلادنا .. والآن زر إطلاق السلاح النووى موجود في مكتبي”.

 

 