يبدو أن التهديدات التي أطلقها زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال كلمته رأس السنة الميلادية الجديدة، والتي قال فيها إنّ الزر النووي على مكتبه، استفزّت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودفعته للرد.

وكتب الرئيس الأمريكي، في تغريدة على تويتر، إن لديه أيضا زرا نوويا لكنه “أكبر وأقوى بكثير مما لديه، والزر الذي أملكه فعال”.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣ يناير، ٢٠١٨

وكان الزعيم الكورى الشمالي، كيم كونج أون، هنأ الكوريين بالعام الجديد 2018، من خلال كلمة أمام عدد كبير من المسئولين.

وقال “كيم” في كلمته: “بلادنا حققت استكمال قوتها النووية فى عام 2017″، داعيًا إلى إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس الحربية النووية والصواريخ البالستية.

وأضاف: “السنة الجديدة 2018 ستكون سنة من التقدم الكبير الذي سيحقق مسيرة التطوير فى بلادنا .. والآن زر إطلاق السلاح النووى موجود في مكتبي”.