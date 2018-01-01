دبي تقصي العلم القطري في احتفالات العام الجديد على برج خليفة

في هجوم جديد على قطر وبأسلوب “كيد النسا”، خرج الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ليؤكد أن سقوط علم قطر من عروض الليزر على برج خليفة في احتفالات رأس السنة أمس لم يكن سهوا بل هو أمر مقصود.

وتعمّدت دولة الإمارات إقصاء العلم القطري ضمن عروض الليزر التي شهدها برج خليفة، خلال احتفال دبي بحلول العام الجديد 2018 أمس، الأحد.

ودون مستشار ابن زايد في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أرفق بها صورة لبرج خليفة أثناء احتفالات أمس، ما نصه:”المؤكد ان علم قطر لم يسقط سهوا من برج خليفة خلال احتفالات ليلة امس برأس السنة في دبي.”

المؤكد ان علم قطر لم يسقط سهوا من برج خليفة خلال احتفالات ليلة امس برأس السنة في دبي. pic.twitter.com/BEBk7G9Me9 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ١ يناير، ٢٠١٨

وانهالت التعليقات والردود اللاذعة من قبل النشطاء على مستشار “ابن زايد”، فيما أكد عدد من القطريين أن عدم رفع علمهم في دولة “المؤامرات” هو شيء مشرف.

هل تعتقد اننا ننتظر رفع علمنا على برجكم ؟

حاولتوا بشتى السبل اضرار الشعب القطري، وفي النهاية تتوقع سننصدم من عدم رفع علمنا!

بالعكس، شي مشرف.. علمنا اطهر بكثير. — خالد (@Qtr_122) ١ يناير، ٢٠١٨

شرفه الله وأبعده عن الاحتفال الشركي. — مسعود المري (@masoud_almarri) ١ يناير، ٢٠١٨

علم قطر لم يسقط الامارات هي التي سقطت — احمد (@albanai_29) ١ يناير، ٢٠١٨

المعروف ان اخلاقكم سقطت وليس علم دولة قطر — عبدالرحمن العبدالجبار 🇶🇦 (@bo3oof17) ١ يناير، ٢٠١٨

وأشار البعض إلى أن مثل هذا التصرف يؤكد كذب وإدعاءات دول الحصار بأن مشكلتهم مع قيادة قطر وليس الشعب كما زعموا دائما.

هذا يؤكد أن مشكلتكم مع قطر وشعبها وليس كما ادعيتم انه مع قيادتها — Mshoeh (@OMshoeh) ١ يناير، ٢٠١٨

أنتم ضد النظام القطري ام ضد قطر كدولة و شعب ،، ام إنكم لا تفرقون ” انا الشعب “ — Saker Albarazi (@SakerAlbarazi) ١ يناير، ٢٠١٨

قد يكون العلم اسقط عمداً منكم، لكنكم سقطتم منذ فتره طويلة — جَرفاس #القدس (@Jarfass) ١ يناير، ٢٠١٨

علم #قطر لم يسقط بل ارتقى وارتفع بصمود قطر أمام حصاركم الجائر ، الأقنعة هي من سقطت عن وجوه ساسة دول الحصار وياا زين الأقنعة عندما تسقُط لنرى القلوب على حقيقتها — أبوطالــب 🇯🇴🇶🇦 (@mhabutaleb) ١ يناير، ٢٠١٨

اكيد لم يسقط سهوا لكنه كيد نسا — sarhan addel (@sarhan22000) ١ يناير، ٢٠١٨

وقصف بعض المغردين جبهة عبد الخالق عبدالله، عندما أشار في تعليقه إلى أن كل الردود ضده ومخالفة له رغم أن معظم النشطاء الذين ردوا ليسوا بقطريين.

لم اجد تعليق واحد يوافقك واغلب المغردين ماهم بقطريين ليش تكرهون الخلق فيكم — روح الخليج (@OI7js9t24ooU3VX) ١ يناير، ٢٠١٨

لاحظ يا ساذج انو التعليقا ت ضدك !!!! — bassam aburashed (@BassamAburashed) ١ يناير، ٢٠١٨

علم #قطر الله ما يرضى له ان يرفع على رمز الفساد والدعارة والنخاسة والخمور والفجور الحمدلله — تميم كل الاحرار تحبك (@althani_125) ١ يناير، ٢٠١٨

وأضاءت عروض الليزر أطول مبنى في العالم لساعات قبل أن تتوج الأمسية عند منتصف الليل تماما بإضاءة البرج بأعلام كل من دولة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، في ظل إقصاء العلم القطري نتيجة للأزمة الراهنة.

واحتشد مئات الآف في محيط البرج منذ ساعات المساء الأولى لمشاهدة عرض الليزر الذي حل هذا العام بدل الألعاب النارية التقليدية في خطوة قالت سلطات الإمارة إنها تهدف إلى “تقديم شيء جديد”.