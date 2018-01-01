تعليقا على السياسات الحالية التي يتبعها النظام السعودي من فرض ضرائب ورفع كبير للأسعار، قال الأكاديمي الإماراتي المعروف الدكتور سالم المنهالي إن هذا يحدث بهدف تغطية مغامرات ولي العهد الخارجية على حساب المواطن السعودي.

ودون “المنهالي” في تغريدة له بـ”تويتر” تعليقا على ارتفاع أسعار البنزين في المملكة بنسبة 100% ما نصه:”رفع الأسعار وفرض الضرائب يجري لتغطية مغامرات #محمد_بن_سلمان الخارجية وتهوره #رسميا_رفع_اسعار_البنزين”

رفع الأسعار وفرض الضرائب يجري لتغطية مغامرات #محمد_بن_سلمان الخارجية وتهوره#رسميا_رفع_اسعار_البنزين — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) January 1, 2018

وتابع في تغريدة أخرى مستنكرا قيام النظام السعودي بمثل هذا الفعل، وهو أكبر منتج للنفط في العالم:”#السعودية أكبر منتج للنفط في العالم ترفع أسعار البنزين بنسب تتراوح ما بين 83 و127% .. بركات #محمد_بن_سلمان #رسميا_رفع_اسعار_البنزين”

#السعودية أكبر منتج للنفط في العالم ترفع أسعار البنزين بنسب تتراوح ما بين 83 و127% .. بركات #محمد_بن_سلمان #رسميا_رفع_اسعار_البنزين — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) January 1, 2018

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس هيئة الرياضة والمستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ عن تعهده في بناء استاد للنادي الأهلي المصري وكذلك استاد ومدينة رياضية لنادي الزمالك بتكلفة تقدر بمليار ريال سعودي، أعلنت السعودية عن رفع أسعار الوقود بنسبة تجاوزت الـ100%، مما أدى لموجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: #رسميا_رفع_اسعار_البنزين ، استنكروا فيه هذا الإجراء متهمين الحكومة بنهبهم وجرهم نحو الهاوية.

كما أكد المغردون على أن الحكومة “تستغفل” المواطنين عبر برامج حسابات المواطن، التي يتم صرف مبالغ زهيدة للمواطنين مقارنة بالضرائب وفروقات الأسعار الجديدة.

يشار أن الإجراء السعودي جاء أثناء زيارة يقوم بها المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ لجمهورية مصر العربية ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإعلانه عن إنشاء استادين ومدينة رياضية لكل من النادي الأهلي ونادي الزمالك بتكلفة تتجاوز المليار ريال سعودي.