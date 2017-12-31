وجه المغرد السعودي “وليد النقيثان” إساءة بالغة للشعب السوداني، في رده على تغريدة للمفكر السوداني المعروف تاج السر عثمان، حيث وصف السودانيين بأنهم فشلوا في كل شيء إلا رعاية المواشي، بأسلوب قصد منه الاستهزاء والسخرية من الشعب السوداني.

وكان المفكر والسياسي السوداني البارز الدكتور تاج السر عثمان قد هنأ في تغريدة له رصدتها (وطن) منتخب عمان بعدما أطاح بالمنتخب السعودي خارج بطولة كأس الخليج “خليجي 23″، وتأهل على حسابه لنصف نهائي البطولة، ودون ما نصه “مبروك لعمان و ساحله”.

مبروك لعمان و ساحله — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

ويبدو أن هذه التغريدة قد أثارت غضب المغرد السعودي “العنصري” وليد النقيثان، ليرد بتغريدة عنصرية (ملأها الكبر والغرور) أساء فيها للسودانيين قائلا:”دكتور تاج.. بربك.. تقولي أنتم في السودان فالحين في شنو.. لا رياضة ولا علم ولا تطور.. بس حاجة وحدة ناجحين فيها في السودان هو رعاية المواشي..”.

دكتور تاج.. بربك.. تقولي أنتم في السودان فالحين في شنو.. لا رياضة ولا علم ولا تطور.. بس حاجة وحدة ناجحين فيها في السودان هو رعاية المواشي.. — وليد النقيثان (@wal2ee2d) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

ليفاجئه الدكتور تاج السر عثمان برد قوي عنيف أفحم المغرد السعودي ووضعه في موقف محرج وسط متابعيه.

وجاء نص رد المفكر السوداني “دعك من الذي نفلح فيه.. النبي الكريم كان راعياً للمواشي، ونحن الآن نرعاها أيضاً وأنت أيها الخروف من بين هذه المواشي التي يحرسها جنودنا حالياً حتى لا يدق الحوثيون عنقك أيها الأبله..”.

دعك من الذي نفلح فيه.. النبي الكريم كان راعياً للمواشي، ونحن الآن نرعاها أيضاً وأنت أيها الخروف من بين هذه المواشي التي يحرسها جنودنا حالياً حتى لا يدق الحوثيون عنقك أيها الأبله.. https://t.co/WxizIThSpM — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

الرد الذي أثار جنون المغرد السعودي وليد النقيثان، ودفعه للرد بعشرات التغريدات الجديدة وسط تجاهل تام من قبل الدكتور تاج السر عثمان الذي قصف جبهته وتركه يأكل نفسه من الغيظ.

أين الجهل.. أنا أتحاور كي أتعلم.. — وليد النقيثان (@wal2ee2d) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

وحقق منتخب عمان مفاجأة بعدما أطاح بالمنتخب السعودي خارج بطولة كأس الخليج “خليجي 23″، وتأهل على حسابه لنصف نهائي البطولة، عقب فوزه عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الكويت” ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى، من البطولة.