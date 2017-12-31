أقدم مصريّ على اختطاف نجل مليونير سعودي يبلغ من العمر (6 سنوات)، بمركز أبو النمرس جنوبي الجيزة، وطالب بفدية كبيرة، لإطلاق سراحه، قبل ان تنجح أجهزة الأمن المصرية في تحريره.

وأشار مصدر أمني إلى أن مساعد وزير الداخلية كلّف فريقًا أمنيًا عقب تلقيه إخطارًا بتقدم سيدة سعودية ببلاغ يفيد باختطاف طفلها “6 سنوات”، حيث طلب الخاطف الحصول على فدية 600 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وأضاف أن قوات الأمن عقب جمع التحريات ألقت القبض على الخاطف أثناء تلقيه مبلغ الفدية من خال الطفل، فيما قال المتهم إنه أقدم على الواقعة لمروره بأزمة مالية وعلمه بثراء والد الطفل وإقامة الأم بمفردها في القاهرة.