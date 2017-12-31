أرجنتيني يغتصب ابنته على مدى 20 عاما وينجب منها أطفالاً

بعد جريمة يندى لها الجبين، حكمت محكمة أرجنتينية بالسجن 12 عاما على أب أرجنتيني استغل ابنته جنسيا على مدى 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال، في بلدة تدعى فيلا بالنيريا في مقاطعة سانتياغو ديليستيرو شمالي البلاد.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن أم الفتاة كانت قد ماتت أو غادرت العائلة عندما كانت ابنتها طفلة.

وقد أرسل الأب طفلتين أخريين لتعيشا مع أقرباء له بينما احتفظ بابنته الثالثة “لتحل محل أمها”.

وقالت المرأة إن والدها “اغتصبها على مدى 20 عاما”.

وأضافت أنها تلقت تهديدات بالقتل من أفراد من العائلة بعد أن أبلغت الشرطة بما جرى معها.

واكتشفت الحالة في بداية عام 2016 عندما زارت المرأة مركزا صحيا برفقة أحد أطفالها وسئلت عن التفاصيل الشخصية لوالد الطفل.بحسبBBC

وحين أبلغت الشرطة بالأمر فر الأب ولم يعثر عليه إلا بعد مرور 45 يوما.