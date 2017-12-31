تفاجأ النشطاء بمواقع التواصل من الانقلاب المفاجئ للمعارض السعودي السابق الدكتور ومهاجمته لقناة “الجزيرة” وقطر التي كان يكيل لها المديح ليل نهار لدرجة أنه سمى ابنه على إسم الأمير أمير دولة .

 

وبعد تحوله المفاجئ ومنافقته للنظام السعودي ومحمد بن سلمان الذي يبدو أنه أغدق عليه “الرز” ليدعمه بمواقع التواصل، قام “العتيبي” بمسح تغريداته القديمة التي كان يكيل فيها المديح لقطر، لكن النشطاء فضحوه عبر مواقع التواصل ونشروا صورا لهذه التغريدات، ما وضع “العتيبي” في موقف محرج جدا.

 

 

 

 

 

وشن الكاتب السعودي تركي الشلهوب هجوما حادا على “العتيبي” ووصفه بأنه مثل “العملة” له وجهان يتقلب في جيوب الناس، وذلك بعد هجوم كساب العتيبي عليه بعدما كشف “الشلهوب” حقيقته.

 

 

 

وكان “العتيبي” قد تحول فجأة من معارض شرس لـ آل سعود لحليف ومدافع عنهم، ما أثار غضب النشطاء الذين وصفوه بالمنافق و”كاتب تحت الطلب”.

 

 

 

وحاول الدكتور كساب العتيبي تبرير موقفه وخداع المتابعين عن سبب تحوله لدعم النظام السعودي الذي كان من أشد معارضيه.

 

لكن النشطاء رفضوا تبريره الساذج وأمطروا تغريدته بمئات الردود النارية اللاذعة.

 

 

 

 

 

 

 

يشار إلى أن بداية انقلاب “العتيبي” وتغيير مواقفه كانت في يناير 2016 عندما فاجأ المعارض السعودي السابق قناة bbc عندما اتصلوا به في مداخلة عقب تنفيذ الأحكام الشرعية بحق 47 إرهابيا بوجهة نظره المؤيدة والمتوافقة مع تنفيذ الأحكام الشرعية في واقعة أحرجت القناة المعروفة بتوجهها ووجهات نظرها المسبقة في عدة قضايا وفقا لموقع سبق.

 

وقال العتيبي:” اتصلت BBC تستضيفني الليلة للحديث عن #تنفيذ_القصاص_على_47_إرهابي فأخبرتهم بوجهة نظري فقالوا حسبناك ضد الإعدامات. فقلتُ أمن الوطن خط أحمر”.

 

وبعدها بساعة قال: “غيّرت BBC رأيها وأصرت على استضافتي وعرض وجهة نظري. أراكم على شاشتها 3:30 توقيت لندن 6:30 للحديث حول #تنفيذ_القصاص_على_47_ارهابي”.

 

وقال المذيع لكساب عند استضافته: “أهلا دكتور كساب كنت قد اتهمتنا بأننا لا نريد اسضافتك لأنك غير معارض للإعدامات، فسر لنا ما يُفهم من الإعدامات” فرد كساب: “أولاً تغريداتي كانت حول سياقات معينة عندما رغبتوا استضافتي وهذا يحسب لكم وبالنسبة للنمر أستغرب عدم إدانته لتدخلات ومن الآخر ما حصل شأن سعودي سيادي بحت”.

 

مضيفاً:”لا يجوز لأي دولة أن تتدخل به، ما تم القصاص بهم اليوم هم مواطنون سعوديون ولا تأخذ كلمة القصاص وتضعها في إطارات معينة، ونمر النمر صدر الحكومة معه واسع وإنسان مستفز ومرتبط مع إيران عقائدياً ولا يحق لإيران أن تتدخل، وارجع ليوتيوب وشاهد تحريضه على القتال وتكفير النظام السعودي”.

 

 

 

وسألة المذيع ماذا تريد من قتل النمر مع أشخاص منتمين للقاعدة؟ هل تريد خلط الأوراق؟ فرد كساب: “لا خلط ولا بطيخ ولا يهمكم إلا نمر، مع العلم قُتل معه سعوديون ولكنه أخذ حيزا في القنوات الإخبارية، والحكومة ليس لها هدف من قتله”.

 

وقاطعة المذيع: كيف قتل النمر بالرصاص أو غيره؟ فأجاب العتيبي: “كله واحد بسيف أم مسدس أم ساطور ولا يوجد شرعاً شيء محدد وهذه قضية فنية ليس لها علاقة بالموضوع”.

 

وقال المذيع: ألا تخشون من قتله وتهديد مصالحكم في عدد من الدول وهو يمثل شريحة كبيرة وأنتم تنوون فتح سفارة في دول يمثل فيها الشيعة النسبة الأكبر كالعراق؟ فقال كساب: “مصالح السعودية لا تهدد وهذه رسالة لعقلاء الشيعة بالخليج والسعودية تحديداً أن هذا أمر سعودي ويجب أن يؤيد لأن أخذ مجراه القانوني والقضائي”.

 

واختتم: “أنتم في bbc نريد برامج عن إعدامات السنة في إيران والرافعات التي صنعت من أجل العمارة أصبحت لقتل الإنسان ولا يحق لإيران التدخل في السعودية”.

 

يذكر أن العتيبي كان معارضا شرسا لآل سعود متخذا من لندن مقرا له قبل أن يتصالح معهم ويعود إلى المملكة ليتحول للدفاع عن العائلة المالكة.

 

كما كان من أشد مؤيدي قطر حتى أنه أعلن في يونيو الماضي عن تسمية مولوده الجديد “تميم” تيمنا بأمير قطر الشيخ .

 

وقال “العتيبي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” حينها:” الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. رُزقتُ اليوم بمولود أسميناه ( تميم ). أسأل الله أن يجعله من مواليد الخير ويحفظه ويبارك فيه ويرزقني برّه”.

 