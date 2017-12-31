تفاجأ النشطاء بمواقع التواصل من الانقلاب المفاجئ للمعارض السعودي السابق الدكتور كساب العتيبي ومهاجمته لقناة “الجزيرة” وقطر التي كان يكيل لها المديح ليل نهار لدرجة أنه سمى ابنه على إسم الأمير تميم أمير دولة قطر.

وبعد تحوله المفاجئ ومنافقته للنظام السعودي ومحمد بن سلمان الذي يبدو أنه أغدق عليه “الرز” ليدعمه بمواقع التواصل، قام “العتيبي” بمسح تغريداته القديمة التي كان يكيل فيها المديح لقطر، لكن النشطاء فضحوه عبر مواقع التواصل ونشروا صورا لهذه التغريدات، ما وضع “العتيبي” في موقف محرج جدا.

الحمد لله على نعمة الازمات تبين لك الرجال من اشباه الرجال .. ان كنت صاحب مبدأ يا كساب كما تزعم فلماذا تهرول لحذف التغريدات ؟ pic.twitter.com/0AyYUDMchl — تركي العبدالله 🤐 (@Turki_Alabdulla) December 30, 2017

تسمعون بوجه ابن فهره!

ومقولة فلان وجهه مغسول بمرقة!@Dr_Kassab اليوم منتفش إنه شجاع وبطل ولا حذف ولا تغريدة من تغريدات لندن!

اليوم حذف تغريدة عن قطر!

والسبب إن #دليم ما عنده كيري ميري تحذفها يعني تحذفها بطولات سمعة ما تمشي مع #دليم كل شيءبدق خشوم وفورا وكساب عظامه ما تحتمل الفلكة pic.twitter.com/wtZZRgskbh — كشكول (@coluche_ar) December 30, 2017

عرّ اللي تبي

لكن أبعد عن القُصّر!

مافي قديمك إلا 🌈 حسب الرواية الرسمية من سيدك نايف، الله يحشرك معه. pic.twitter.com/bU1mdw9Smp — كشكول (@coluche_ar) December 30, 2017

بعض المغردين من #السعودية يريدون فقط التشكيك بمصداقية قناة #الجزيرة ويتحاملون عليها كما فعل د.كساب العتيبي من دون أن يبحث عن الحقيقة وخبر نيويورك تايمز الذي بثته الجزيرة أورده احد المسؤولين السعوديين كذلك في حسابه الموثق وبالتالي كما يقال: شهد شاهد من أهلها !! pic.twitter.com/TWfhnPbdee — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) December 18, 2017

وشن الكاتب السعودي تركي الشلهوب هجوما حادا على “العتيبي” ووصفه بأنه مثل “العملة” له وجهان يتقلب في جيوب الناس، وذلك بعد هجوم كساب العتيبي عليه بعدما كشف “الشلهوب” حقيقته.

عندما يكون الإنسان مثل قطعة النقود "بوجهين"

فإنه يقضي كل عمره متنقّلاً بين جيوب الناس !

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كساب العتيبي نموذجا.. pic.twitter.com/Ax2av8I8fs — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) December 28, 2017

كساب العتيبي.. قبل أن يتحوّل إلى (ذبابة الكترونية) ! pic.twitter.com/CuGh6xQHeJ — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) December 30, 2017

وكان “العتيبي” قد تحول فجأة من معارض شرس لـ آل سعود لحليف ومدافع عنهم، ما أثار غضب النشطاء الذين وصفوه بالمنافق و”كاتب تحت الطلب”.

نطالب @AJArabic أن تُظهر لنا هذا الخطاب العاجل؟. أين ومتى ألقاه؟ لم نره في أي قناة غير الجزيرة. حتى "الميادين" ما جابت له خبر. لماذا تُسوِّق الجزيرة خطاب للشعب الإيراني غير موجود أصلاً. وقد يكون مجرد ورقة وصلت الجزيرة للإيحاء بأنه خطاب عاجل موجه للشعب الإيراني. #مظاهرات_ايران pic.twitter.com/bIQChxt1W7 — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) December 31, 2017

وحاول الدكتور كساب العتيبي تبرير موقفه وخداع المتابعين عن سبب تحوله لدعم النظام السعودي الذي كان من أشد معارضيه.

لكن النشطاء رفضوا تبريره الساذج وأمطروا تغريدته بمئات الردود النارية اللاذعة.

لا أجد لهذا التغيير أساسا صلبا، لكن الثبات صعب لا سيما في ظل الرقابة و القوائم السوداء و قوانين التعاطف وووو. — معايش عبد الستار (@AbidouMaiche) December 31, 2017

ما دام عندك رحابة صدر وتتقبل النقد ..للاسف دكتور تغريداتك هذه اقنع فيها ضميرك اولا ..احس من كلامك انك تتحدث عن موقف انت غير مقتنع فيه تماما فقط قوة الموجه جعلتك تسير معها ..الثبات على المبدأ صعب .. — ابو رهف (@MostafaAbakar) December 31, 2017

محشوم يا دكتور ماعندنا شك في وطنيتك

ولكن هل هذي تغريده لك او مفبركه

وشكرا pic.twitter.com/ne03Mbtipj — حامد العلاطي 🇰🇼 (@hamed_alalati) December 31, 2017

وطنيتك المزيفة محمية بجواز اليزا بيث،لو كنت صادق تنازل عن جواز uk وطلع وطنيتك — ضد التطرف (@Against_extremi) December 31, 2017

للأسف تم التحول بين ليلة وضحاها🤔والسبب…؟😉 — NOURA AL-QAHTANI (@noura20202) December 31, 2017

وفي رواية اخرى تم شراء صاحب الحساب ليتغير اسلوبه ١٨٠ درجه … — Mohammed K. Al-Emadi (@MohammedAlEmadi) December 31, 2017

يشار إلى أن بداية انقلاب “العتيبي” وتغيير مواقفه كانت في يناير 2016 عندما فاجأ المعارض السعودي السابق قناة bbc عندما اتصلوا به في مداخلة عقب تنفيذ الأحكام الشرعية بحق 47 إرهابيا بوجهة نظره المؤيدة والمتوافقة مع تنفيذ الأحكام الشرعية في واقعة أحرجت القناة المعروفة بتوجهها ووجهات نظرها المسبقة في عدة قضايا وفقا لموقع سبق.

وقال العتيبي:” اتصلت BBC تستضيفني الليلة للحديث عن #تنفيذ_القصاص_على_47_إرهابي فأخبرتهم بوجهة نظري فقالوا حسبناك ضد الإعدامات. فقلتُ أمن الوطن خط أحمر”.

وبعدها بساعة قال: “غيّرت BBC رأيها وأصرت على استضافتي وعرض وجهة نظري. أراكم على شاشتها 3:30 توقيت لندن 6:30 الرياض للحديث حول #تنفيذ_القصاص_على_47_ارهابي”.

وقال المذيع لكساب عند استضافته: “أهلا دكتور كساب كنت قد اتهمتنا بأننا لا نريد اسضافتك لأنك غير معارض للإعدامات، فسر لنا ما يُفهم من الإعدامات” فرد كساب: “أولاً تغريداتي كانت حول سياقات معينة عندما رغبتوا استضافتي وهذا يحسب لكم وبالنسبة للنمر أستغرب عدم إدانته لتدخلات إيران ومن الآخر ما حصل شأن سعودي سيادي بحت”.

مضيفاً:”لا يجوز لأي دولة أن تتدخل به، ما تم القصاص بهم اليوم هم مواطنون سعوديون ولا تأخذ كلمة القصاص وتضعها في إطارات معينة، ونمر النمر صدر الحكومة معه واسع وإنسان مستفز ومرتبط مع إيران عقائدياً ولا يحق لإيران أن تتدخل، وارجع ليوتيوب وشاهد تحريضه على القتال وتكفير النظام السعودي”.

وسألة المذيع ماذا تريد السعودية من قتل النمر مع أشخاص منتمين للقاعدة؟ هل تريد خلط الأوراق؟ فرد كساب: “لا خلط ولا بطيخ ولا يهمكم إلا نمر، مع العلم قُتل معه سعوديون ولكنه أخذ حيزا في القنوات الإخبارية، والحكومة السعودية ليس لها هدف من قتله”.

وقاطعة المذيع: كيف قتل النمر بالرصاص أو غيره؟ فأجاب العتيبي: “كله واحد بسيف أم مسدس أم ساطور ولا يوجد شرعاً شيء محدد وهذه قضية فنية ليس لها علاقة بالموضوع”.

وقال المذيع: ألا تخشون من قتله وتهديد مصالحكم في عدد من الدول وهو يمثل شريحة كبيرة وأنتم تنوون فتح سفارة في دول يمثل فيها الشيعة النسبة الأكبر كالعراق؟ فقال كساب: “مصالح السعودية لا تهدد وهذه رسالة لعقلاء الشيعة بالخليج والسعودية تحديداً أن هذا أمر سعودي ويجب أن يؤيد لأن أخذ مجراه القانوني والقضائي”.

واختتم: “أنتم في bbc نريد برامج عن إعدامات السنة في إيران والرافعات التي صنعت من أجل العمارة أصبحت لقتل الإنسان ولا يحق لإيران التدخل في السعودية”.

يذكر أن العتيبي كان معارضا شرسا لآل سعود متخذا من لندن مقرا له قبل أن يتصالح معهم ويعود إلى المملكة ليتحول للدفاع عن العائلة المالكة.

كما كان من أشد مؤيدي قطر حتى أنه أعلن في يونيو الماضي عن تسمية مولوده الجديد “تميم” تيمنا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال “العتيبي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” حينها:” الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. رُزقتُ اليوم بمولود أسميناه ( تميم ). أسأل الله أن يجعله من مواليد الخير ويحفظه ويبارك فيه ويرزقني برّه”.