حذرت كتائب القسام عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الجمعة، المستوطنين الإسرائيليين من “أن صافرات الإنذار التي سيتكون موسيقى مقارنة بما سيسمعونه في حال لم يوقفوا هنجهية حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو”.

ووجهت كتائب القسام في رسالة تحذيرية لمستوطني غزة، قالت فيها: ” صافرات الإنذار التي تشتكون منها ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعونه إذا لم توقفوا عنجهية الحكومة”.

وأرفقت الكتائب التحذير بصورة لأحد عناصرها وهو يُلّقم راجمة صواريخ، وبجانبه خريطة لمستوطنات الاحتلال، وباللغة العبرية كتبت تحذيرها للمستوطنين.

وأطلقت إسرائيل بالامس صافرات الانذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعد سقوط صاروخ في إحدى المستوطنات، وتسبب بأضرار مادية للمنزل الذي وقع فيه، وبحالة كبيرة من الهلع والرعب في صفوف المستوطنين، وتزامن سقوط الصاروخ مع حفل لعائلة الجندي الإسرائيلي المفقود بغزة شاؤول أرون.