شن المحلل السياسي الأردني والخبير بالشؤون السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط، الدكتور نصير العمري النظام البحريني واصفا إياها بالنظام الخائن الذي يستجدي رضا إسرائيل.

وقال “العمري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”نظام البحر يستجدي رضا إسرائيل ويسارع في التطبيع حماية لنفسه على حساب الشعب الفلسطيني. هذا النظام الخائن في سباق محموم لكسب رضا نتنياهو. قمة الإحتقار للشعب الفلسطيني ان يتاجر ملك البحرين بدمهم وارضهم دون مقابل له او لهم”.

واضاف في تغريدة أخرى: “نظام البحرين يسير على نهج صدام حسين في قمع شعبه وتقديمهم للمحاكمة وإطلاق احكام الإعدام بدون محاكمة عادلة او تقديم ادلة. نظام فاقد للشرعية شعبيا ويستمد طاقته في القمع من النظام السعودي الفاسد. نظام عربي رسمي متهاوي في طريقه الى مزبلة التاريخ”.

ويأتي هذا الهجوم في وقت طالب فيه كان وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة بعدم خسارة الولايات المتحدة من أجل قضية جانبية كالقدس على حد قوله.

وقال “آل خليفة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التوين المصغر “تويتر” وباللغة الإنجليزية تعليقا على تهديد “ترامب” للدول التي ستصوت على قرار مناصر للقدس في الأمم المتحدة:” ليس من المفيد افتعال صراع مع الولايات المتحدة بسبب “قضايا جانبية” بينما “نواجه معاً” الخطر الحالي للجمهورية الإسلامية “الثيو-فاشية”.

It’s not helpful to pick a fight with the USA over side issues while we together fight the clear and present danger of The Theo-Fascist Islamic republic

— خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧