في واقعة تعكس مدى هوس مالكي الإبل السعوديين، أعلنت ادارة مهرجان الملك عبدالعزيز أن الجهات الامنية المختصة وبناء على معلومات توافرت من ادارة الاستخبارات العامة بالرياض تمكنت من القبض على طبيب بيطري في كمين وهو يعمل على عمليات الغش والعبث في بعض مزايين الابل.

ووفقا لصحيفة “المناطق”، فإن الطبيب وهو من جنسية عربية، يقوم بعمليات تجميل للإبل ومنها تصغير آذان الإبل وتكبير وجهها، كما يقوم بحقنها ببعض المواد لهذا الغرض.

وقالت الصحيفة إن الجهات المعنية ضبطت مع الطبيب البيطري مبلغ مالي كبير تجاوز “700” ألف ريال بالإضافة إلى بعض الادوية والحقن التي جلبها من بعض الدول المجاورة.

ووفقاً للصحيفة فإن الطبيب البيطري قام بإجراء عمليات تجميلية لعدد من ملاك الأبل الراغبين في المشاركة في المهرجان هذا العام.