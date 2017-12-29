في خطوة تعكس رضوخ الولايات المتحدة الأميركية لتركيا، أعلنت سفارة أميركا في أنقرة مساء الخميس، استئناف منح التأشيرات للمواطنين الأتراك، وهو الامر الذي ردت عليه تركيا بالمثل.

وقررت السفارة التركية في واشنطن رفع القيود المفروضة على منح الأميركيين تأشيرات دخول إلى تركيا والعودة إلى الوضع السابق بخصوص تأشيرات الدخول، عبر رفع القيود المفروضة على منح المواطنين الأتراك تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وقالت السفارة التركية في بيان لها “وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، تم من طرفنا وبشكل متزامن، رفع القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول لمواطني الولايات المتحدة”.

وحول ما ذكرته السفارة الأميركية في أنقرة بشأن تقديم الحكومة التركية ضمانات للجانب الأميركي، أكدت السفارة أن “تركيا دولة قانون، وأن الحكومة لم تمنح أي ضمانات للجانب الأميركي بخصوص الملفات التي تتواصل الإجراءات القضائية بحقها”.

وجددت تأكيدها أن تركيا لم تفتح تحقيقاً بحق موظف في بعثات أي بلد بسبب ممارسته وظيفته الرسمية.

وأشارت إلى أنها لا تجد من الصواب تضليل الرأي العام في تركيا وأميركا، من خلال ادعاءات بتلقي الولايات المتحدة ضمانات من تركيا.

وشددت السفارة التركية على أن “القلق البالغ لتركيا ما يزال مستمراً بخصوص القضايا المتواصلة والمتعلقة بالمواطنين الأتراك في الولايات المتحدة الأميركية”، مشيرةً إلى أن المسؤولين الأتراك سيواصلون المباحثات مع نظرائهم الأميركيين من أجل الوصول إلى حل لتلك القضايا، يطمئن الجانب التركي.

يشار إلى أنه في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق خدمات التأشيرات بمقرها والقنصليات الأميركية لدى تركيا “باستثناء الهجرة”.

وعلى الفور، ردَّت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأميركية بإجراء مماثل.

التوتر الدبلوماسي بين البلدين جاء بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس “متين طوبوز”، الموظف بالقنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها “التجسس”.