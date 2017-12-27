شن الكاتب الفلسطيني شاكر زلوم هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية، واصفا إياها بـ”مملكة العهر”، وحكامها بـ”بقايا يهود خيبر”، وذلك على إثر مقتل وإصابة العشرات في غارة للتحالف العربي استهدفت سوقا شعبيا في تعز اليمنية.

وقال “زلوم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”جرائم بقايا يهود خيبر (حكام الرياض ) في اليمن تقشعر لها الأبدان و العالم المنافق صامت ، ١٢٧ شهيد وجريح من الأبرياء في مجزرة جديده، لقد انتفض ليبراليو مملكة العهر بسبب صاروخ يمني استهدف قصر الثعبان ( اليمامة) ، اليوم يصمتون ! أين الضمير يا عبيد الشياطين؟!”.

جرائم بقايا يهود خيبر (حكام الرياض ) في اليمن تقشعر لها الأبدان و العالم المنافق صامت ، ١٢٧ شهيد وجريح من الأبرياء في مجزرة جديده، لقد انتفض ليبراليوا مملكة العهر بسبب صاروخ يمني استهدف قصر الثعبان ( اليمامة) ، اليوم يصمتون ! أين الضمير يا عبيد الشياطين؟! — shaker zalloum (@shakerrzalloum) December 26, 2017

وكان مصدر طبي يمني قد أكد أن عشرين مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات في غارة للتحالف العربي على سوق شعبي بمنطقة الحيمة في مدينة تعز، كما قُتل 16 شخصا من أسرة واحدة في غارة للتحالف على منطقة التحيتا بالحديدةغربي اليمن.

ويقع السوق الذي استُهدف في قرية الحيمة بمديرية التعزية التي تقع في مدينة تعز، وقال مصدر محلي للجزيرة إن مجموعة عربات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي تمركزت داخل سوق شعبي صغير على مفرق طرق واصل بين خط الستين والحيمة والزواقر بتعز، وبعد نحو أربعين دقيقة قصف طيران التحالف السوق.

وأضاف المصدر أنه نتج عن القصف تدمير عربة واحدة للحوثيين ومصرع ثلاثة من المسلحين، إلى جانب مقتل وجرح عشرات المدنيين ممن كانوا في السوق. وتعاني قرية الحيمة في مديرية التعزية من حصار محكم من قبل مليشيا الحوثي منذ أكثر من أسبوعين.

وبثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين صورا تظهر جثثا مضرجة بالدماء وأشلاء في المنطقة التي تعرضت للقصف، وقالت وكالة سبأ للأنباء الخاضعة لهم إن الغارة أدت عن مقتل وجرح العشرات.

من جانب آخر، قُتل 16 شخصا من أسرة واحدة في غارة للتحالف على منطقة التحيتا بالحديدة غربي اليمن.

وكان أكثر من عشرين مدنيا بينهم أطفال ونساء قتلوا يوم الاثنين في غارات شنها التحالف العربي على منطقة عصر في صنعاء ومنطقة الجراحي بالحديدة.

وقالت وكالة سبأ للأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن التحالف شن في الساعات الماضية أكثر من 50 غارة أدت إلى مقتل وإصابة 90 مدنيا في محافظات الحديدة وذمار وصنعاء وتعز، ويشمل الإحصاء ضحايا السوق الشعبي بتعز.

وتقود السعودية منذ نحو ثلاثة أعوام تحالفا عسكريا ضد مسلحي الحوثي في اليمن، إلا أن بعض الغارات تسببت بمقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين، كما أدت الحرب إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، التي تعد من أفقر دول العالم.