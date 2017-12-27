في تطاول وتحريض جديد ضد الفلسطينيين، طالب الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي، محمد آل الشيخ، بمصادرة أموال المقيمين الفلسطينيين المؤيدين لحركات المقاومة الفلسطينية وترحيلهم إلى غزة.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” زعما: “المتأسلمون الفلسطينيون يعلنون على رؤوس الاشهاد اصطفافهم مع العدو الفارسي ضدنا” .

وأضاف” يجب اعتبار حماس والجهاد اعداء وكل من دعمهم ماليا او تعاطف معهم من المتأسلمين السعوديين فهو خائن خيانة عظمى، اما داعموهم من فلسطينيي المملكة فيجب ترحيلهم الى غزة فورا ومصادرة جميع اموالهم في المملكة”.

المتأسلمون الفلسطينيون يعلنون على رؤوس الاشهاد اصطفافهم مع العدو الفارسي ضدنا .. يجب اعتبار حماس والجهاد اعداء وكل من دعمهم ماليا او تعاطف معهم من المتأسلمين السعوديين فهو خائن خيانة عظمى، اما داعموهم من فلسطينيي المملكة فيجب ترحيلهم الى غزة فورا ومصادرة جميع اموالهم في المملكة.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) December 27, 2017

وسبق أن شن الكاتب الليبرالي محمد آل الشيخ هجوما عنيفا على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، مؤكدا على أن مصالح المملكة مع أمريكا أهم بكثير من القضية الفلسطينية.

وقال في تدوينات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر “نعم نساند لأسباب دينية وقومية القضية الفلسطينية، ولكن اذا ما تعارضت مصالحنا مع المصالح الفلسطينية فلا تنتظروا ان نقدم مصالح فلسطين على مصالح وطننا..”.

نعم نساند لأسباب دينية وقومية القضية الفلسطينية، ولكن اذا ما تعارضت مصالحنا مع المصالح الفلسطينيية فلا تنتظروا ان نقدم مصالح فلسطين على مصالح وطننا.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) December 7, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى موجها حديثه للفلسطينيين قائلا: ” علاقتنا مع امريكا هي الأهم على الاطلاق ولن نضحي بمصالحنا لأجلكم .. فما زلنا نتذكر أحقادكم حين هتفتوا (بالكيماوي يا صدام) أثناء وقوفنا ضد احتلال صدام للكويت…”.

علاقتنا مع امريكا هي الأهم على الاطلاق ولن نضحي بمصالحنا لأجلكم .. فما زلنا نتذكر أحقادكم حين هتفتوا (بالكيماوي يا صدام) أثناء وقوفنا ضد احتلال صدام للكويت… — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) December 7, 2017

يشار إلى انه من دلائل سعي الرياض نحو التطبيع مع الاحتلال، ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة سرية قام بها “ابن سلمان لإسرائيل، في سبتمبر/أيلول الماضي؛ للتباحث في حل إقليمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن السلطات السعودية نفت حدوث تلك الزيارة.

كما ظهر هذا التطبيع جليا في لقاءات الأمير “تركي الفيصل” الأخيرة وظهوره بمؤتمرات إسرائيلية داخل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة وتمنيه فتح سفارة إسرائيلية في الرياض قريبا.

كما أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وصول العلاقات الإسرائيلية مع بعض الدول العربية، ومنها السعودية، إلى مرحلة غير مسبوقة.