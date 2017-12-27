أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، صدمةً واسعةً، بعدما أظهرَ شاباً سعودياً يتحرّش بخادمة منزلية أمام الكاميرا.

وذكرت حسابات إخبارية سعودية على موقع “تويتر” أنّ النائب العام السعودي أمر بالقبض على الشاب الذي تحرش بخادمة منزلية، مشيرةً إلى أنّه يُدعى “”.

 

ودشّن مغرّدون سعوديون هاشتاغ #نطالب_بالقبض_علي_سامي_الزهراني، عبّروا فيه عن غضبهم مما فعله الشاب السعودي، وطالبوا السلطات بسرعة القبض عليه ومحاكمته.

 