أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، صدمةً واسعةً، بعدما أظهرَ شاباً سعودياً يتحرّش بخادمة منزلية أمام الكاميرا.

وذكرت حسابات إخبارية سعودية على موقع “تويتر” أنّ النائب العام السعودي أمر بالقبض على الشاب الذي تحرش بخادمة منزلية، مشيرةً إلى أنّه يُدعى “سامي الزهراني”.

ودشّن مغرّدون سعوديون هاشتاغ #نطالب_بالقبض_علي_سامي_الزهراني، عبّروا فيه عن غضبهم مما فعله الشاب السعودي، وطالبوا السلطات بسرعة القبض عليه ومحاكمته.

يجب محاسبته واعلان عقوبته ليكون عظه وعبره لغيره #نطالب_بالقبض_علي_سامي_الزهراني — Joker⚜️ملكي 🇳🇬 (@joker_jed30) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

#نطالب_بالقبض_علي_سامي_الزهراني يعني فوق انه يتحرش فيها يجاهر بالمعصيه ويصور !! هذا ي مريض نفسي ي مختل عقلياً الله ياخذه ويفك المجتمع من هالعاهات اللي م دمرنا غيرهم . — أ (@sem_zhrani) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

#نطالب_بالقبض_علي_سامي_الزهراني نتمنى أن تستحدث جهة بمسمى (شرطة الآداب العامة) شاملة لهذه الحالات وغيرها من المخالفات الإلكترونية . — يوسف الهجله (@ymf071) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧