شن المذيع الرياضي الإماراتي المقرب من النظام محمد نجيب، هجوما حادا على السودان وشعبها الذي وصفه بـ”العبيد الأنجاس” في تغريدة له قبل أن يضطر لحذفها (بسبب الهجوم الناري الذي لم يتوقعه) وإدعائه أن حسابه كان مخترقا.

جاء ذلك على خلفية عقد اتفاقية (تركية ـ سودانية) أول أمس الاثنين، انتهت إلى تسليم جزيرة “سواكن” لتركيا بهدف ترميمها وتطوريها، مما أثار جنون دول الحصار التي شعرت بالخطر من تنامي النفوذ التركي في المنطقة.

وكان “نجيب” قد دون في تغريدة له قبل أن يحذفها ويدعي أن حسابه كان مخترقا وتم السيطرة عليه، حيث تعرض لهجوم شديد جدا وحاد من قبل النشطاء، دون ما نصه:”كلمة لكل قياداتنا ومن وثق بالبشير لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد”، ما وصفه النشطاء بإهانة شديدة للسودان وشعبها.

بعد ما انتهت عصر العبودية وبعد حروب دموية طالت لمئات السنيين للحصول على الحرية.. أقذر تغريدة عنصرية بغيضة تدل على قذارة كاتبها.. عينة من الأشكال اللي تهاجم قطر 👇🏼 pic.twitter.com/enTT8DwflG — نوف بنت ناصر آل ثاني (@Mi_Amore_Qtr) December 27, 2017

وشهدت تغريدة المذيع الإماراتي هجوما حادا غير مسبوق من قبل النشطاء، الذين أمطروه بالتعليقات اللاذعة والردود النارية، حتى اضطر محمد نجيب لحذف تغريدته، وادعى أن حسابه كان مخترقا وتم السيطرة عليه.

تعرض حسابي للاختراق وتم ولله الحمد استرجاعة

واعتذر ان ظهرت هناك اي إساءة لاي شخص — محمد نجيب (@mohammednajeeb5) December 27, 2017

صدقني إحنا كسودانيين طيبين في أصلنا وما بنرد الإهانة بإهانة. وحتى لو مسحت التغريدات المسيئة ما بننسى كلامك العنصري عن السودان pic.twitter.com/bkbP7XyohT — البَدْرِيْ (@Badomack) December 27, 2017

السودان وشعب السودان تاج على راسك ي المرتزق عميل محمد زايد الوصخ ، السودان غلط يوم وقف مع خونة نفسكم خنتوا دولة خليجية م تخونون السودان ي كلاب ..جنودها تحارب داخل اليمن بس ناقصين الأصل وناكري الجميل مزروعين ف الامارات زرع — A🇶🇦 (@AH_____70) December 27, 2017

بعد ما انتهت عصر العبودية وبعد حروب دموية طالت لمئات السنيين للحصول على الحرية.. أقذر تغريدة عنصرية بغيضة تدل على قذارة كاتبها.. عينة من الأشكال اللي تهاجم قطر 👇🏼 pic.twitter.com/enTT8DwflG — نوف بنت ناصر آل ثاني (@Mi_Amore_Qtr) December 27, 2017

هؤلاء القوم يجري في عروقهم بول الكلاب.

لا حياء ولا أدب ولا شرف ولا مرؤة ولا حتى شجاعة.

أطيب معايشهم البغاء وأهنأ مشاربهم الخمر وأحل مكاسبهم القمار.

سدوم العصر يا ليوا العاهرة!

من أي كنيفٍ خرج هذا المأبون؟ pic.twitter.com/ycZJdPij0e — كشكول (@coluche_ar) December 27, 2017

هذا الحثالة لم يأتي بجديد وإنما أفصح عن معدنه ليظهر بلغة منحطة تعكس شعوره بالنقص وحاول تعويض نقصه بطول لسانه استمر فالبشير لا يراك ولو رفعت رأسك لارتطم بحذائه https://t.co/HLjaRjk94W — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) December 27, 2017

لكن النشطاء لم يتوقفوا عن مهاجمته مكذبين إدعاءاته حيث عرف عنه أصلا معاداته للسودانيين.

الرجال جاي يتعلل ان حسابه مخترق طبعا هاللعبة صارت قديمة نفس القاسمي لما تجرأ على عمان واهلها باتهامات كاذبة وبعد ما حصل نفسه بمأزق حقيقي قال ان حسابه كان مخترق… ( حيلة الضعيف) — BiNt Al DaR 🇴🇲 (@lonley1994life) December 27, 2017

حذفها الجبان نفس ماحذف إلي قبلها .. pic.twitter.com/h30rafPUS3 — Ahmad_Alyehri 🇶🇦 (@Ahmad_Alyehri) December 27, 2017

اتمنى من حكومه #السودان وشعبها العظيم أن لا يستسلم لهذه العنصريه البغيضه وان يدول الموضوع ويرفعه للقضاء الدولي وعلى أعلى مستوى خصوصا وأن المُستهدف هو الرئيس شخصياً ومن لايحترم الرئيس فلا قيمه للشعب عنده،

الإعلامي في الامارات لايقدح من راسه ابداً#السودان_الوضع_الراهن — KAMA (@sindk4mindk) December 27, 2017

سبحان الله يخفون نجاستهم لكن من زودها تفيض منهم وتفضحهم .. — Ahmad_Alyehri 🇶🇦 (@Ahmad_Alyehri) December 27, 2017

https://twitter.com/GamblerTerho/status/946047459922468866

التغريدة من تاريخ ٢٦ وبعدها غردت اكثر من تغريدة اشلون مخترق ي كذاب — A🇶🇦 (@AH_____70) December 27, 2017

رحم الله الشيخ زايد واسكنه فسيح جناته

وتبقى #الإمارات 🇦🇪 عزيزة في قلوب أهل #السودان 🇸🇩

وثقتنا في رفض قيادتها لهذا الخطاب المسئ والعنصري pic.twitter.com/oBkoOwB3WL — Waleed M. Hassan (@elwaleedy) December 27, 2017

ويبدو أن تزايد النفوذ التركي وفتح مجال سيطرة جديد له على البحر الأحمر، بعد عقد اتفاقية (تركية ـ سودانية) أول أمس الاثنين، انتهت إلى تسليم جزيرة “سواكن” لتركيا بهدف ترميمها وتطوريها، أثار جنون دول الحصار التي شعرت بالخطر من تنامي النفوذ التركي في المنطقة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول أمس الإثنين، في الخرطوم أن السودان خصص جزيرة “سواكن” الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها.

وأطلق قادة الحصار كعادتهم أذرعهم الإعلامية وذبابهم الإلكتروني، لشن هجوم على تركيا وأردوغان ومحاولة تشويه صورة الدولة التركية والتحريض عليها.

وكان النصيب الأكبر من الهجوم لا شك لـ”عيال زايد”، حيث خرج نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان “ليجعر” على تويتر مهاجما تركيا ومنفذا لأوامر سيده “ابن زايد”.

ودون “خلفان” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) زاعما ما نصه:”مخطط تركيا وقطر كما اتوقع والله أعلم بوضع قاعدة شمال المملكة العربية السعودية في قطر و قاعدة في سواكن في الجنوب على نهاية الحدود السودانية”

ولتشويه صورة تركيا وقطر تابع ضاحي خلفان أن السبب للاتفاق “السوداني ـ التركي هو ” لحماية تمرد اخواني يخطط له بحيث تبقى هذه القواعد جناحي حماية للتنظيم.”.. حسب زعمه.

مخطط تركيا وقطر كما اتوقع والله أعلم بوضع قاعدة شمال المملكة العربية السعودية في قطر و قاعدة في سواكن في الجنوب على نهاية الحدود السودانية …لحماية تمرد اخواني يخطط له بحيث تبقى هذه القواعد جناحي حماية للتنظيم.

( سيناريو متوقع) — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 27, 2017

وكذلك لم يغب عن المشهد مستشار محمد بن زايد، وصبيه المقرب الدكتور عبدالخالق عبدالله الذي بمجرد وصول إشارة “ابن زايد” إليه بالهجوم، خرج ليهاجم تركيا وقطر بأسلوب خبيث متسائلا:هل الهدف من هذا التحرك العسكري التركي محاصرة السعودية بقوات عثمانية من الشرق والغرب؟

وتابع الأكاديمي الإماراتي في تغريدته “المسمومة” التي رصدتها (وطن) مزاعمه بالقول :”وصول قوات تركية إضافية الى قطر حيث يتوقع ان يصل عددهم لاكثر من 5 الف جندي بشكل دائم. وأمس حصلت تركيا على حق بناء قاعدة عسكرية في جزيرة سودانية في البحر الأحمر. هل الهدف من هذا التحرك العسكري التركي محاصرة السعودية بقوات عثمانية من الشرق والغرب.”

وصول قوات تركية إضافية الى قطر حيث يتوقع ان يصل عددهم لاكثر من 5 الف جندي بشكل دائم. وأمس حصلت تركيا على حق بناء قاعدة عسكرية في جزيرة سودانية في البحر الأحمر. هل الهدف من هذا التحرك العسكري التركي محاصرة السعودية بقوات عثمانية من الشرق والغرب. pic.twitter.com/mzeTSXUcQy — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 27, 2017

ويفسر مراقبون تحركات الخرطوم التي تلت تخلصها من العقوبات الأميركية وتوجهها إلى موسكو ثم استقبالها أردوغان بأنها محاولة للبحث عن مصالحها خارج مربعات العلاقات التقليدية.

وربما سرع منها الغضب السوداني بسبب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية والتي ضمت إلى الحدود المصرية إقليم حلايب، وهو ما اعترفت السعودية به عمليا.

ويتوقع مراقبون أن يثير التواجد التركي في جزيرة سواكن كثيرا من القراءات، ولا سيما أنه يدشن مرحلة جديدة عنوانها أنها توجد على حدود مصر والسعودية، والتي يبدو أنها لن تقرأ عودة العثمانيين الجدد بأنها “مبرمجة” ضمن “السياحة” التي تحدث عنها أردوغان، وإنما تعيد على ما يبدو برمجة خريطة التحالفات والنفوذ في المنطقة.