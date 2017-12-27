قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إنّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، إرهابي، قام بممارسة إرهاب الدولة ضدّ شعبه.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية التي يزورها في إطار جولته الإفريقية التي استهلها الأحد الماضي من السودان.

وفي هذا السياق قال أردوغان: “لا يمكن أبداً مواصلة الطريق مع بشار الأسد في سوريا، لماذا؟ لأنه لا يمكن المضي مع شخص قتل قرابة مليون مواطن من شعبه”.

وأردف أردوغان قائلاً: “هل يرضى الشعب السوري رؤية هذا الشخص على رأس هرم السلطة في البلاد؟، أقولها بصراحة تامة، الأسد إرهابي، مارس إرهاب الدولة”.