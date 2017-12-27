قال رجب طيب اليوم الأربعاء، إنّ رئيس النظام السوري ، إرهابي، قام بممارسة إرهاب الدولة ضدّ شعبه.

 

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي الباجي قايد ، في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية التي يزورها في إطار جولته الإفريقية التي استهلها الأحد الماضي من .

 

وفي هذا السياق قال أردوغان: “لا يمكن أبداً مواصلة الطريق مع بشار الأسد في ، لماذا؟ لأنه لا يمكن المضي مع شخص قتل قرابة مليون مواطن من شعبه”.

 

وأردف أردوغان قائلاً: “هل يرضى الشعب السوري رؤية هذا الشخص على رأس هرم السلطة في البلاد؟، أقولها بصراحة تامة، الأسد إرهابي، مارس إرهاب الدولة”.