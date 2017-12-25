وجه المغرد العماني سيف النوفلي صفعة قوية للداعية الإماراتي (الأردني الأصل) إمام وخطيب مسجد زايد، وسيم يوسف وذلك بعد تشكيكه في أسباب نقل مقتنيات الرسول عليه السلام من المدينة المنورة لتركيا.

وزعم “يوسف” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرمي في موقع التدوين المصغر “تويتر” أن وجود مقتنيات الرسول في تركيا يعود لأن حاكم المدينة المنورة إبان الحكم العثماني فخر الدين باشا قام بسرقة جميع اموال المدينة وجميع ما تركه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم.

هل تعلم لماذا أثار النبي ﷺ متواجدة في #تركيا .. !!!

حقيقة يجهلها أكثر الناس pic.twitter.com/UQfW8SrlpP — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧

وادعى “يوسف” بأن فخر الدين باشا نقلها برحلة قسرية جبرية لأموال أهل المدينة المنورة، مضيفا ان وجود هذه المقتنيات في اسطنبول يعود لسرقة الحاكم العثماني لهذه الكنوز، على حد زعمه.

من جانبه، رد المغرد العماني الشهير “سيف النوفلي” على مزاعم “وسيم يوسف” قائلا: “وسيم يوسف يتسأل لماذا سيف وشعر وحذاء وعمامة النبي في تركيا وليس في المدينة. نقول شكرا للأتراك لحفاظهم على مقتنيات وأثر النبي في تركيا وإلا لأصبح مصيرها كمصير بيته الذي هدم وحل محله مراحيض اما إتهامك للأتراك بأنهم قتلوا أهل المدينة فهم لم يقتلوهم كما قتلهم من تعلمون راجع تاريخ نجد”.

وسيم يوسف يتسأل لماذا سيف وشعر وحذاء وعمامة النبي في تركيا وليس في المدينة.

نقول شكرا للأتراك لحفاظهم على مقتنيات وأثر النبي في تركيا وإلا لأصبح مصيرها كمصير بيته الذي هدم وحل محله مراحيض

اما إتهامك للأتراك بأنهم قتلوا أهل المدينة فهم لم يقتلوهم كما قتلهم من تعلمون راجع تاريخ نجد https://t.co/ArqRnQ6fgG — سيف النوفلي (@saifalnofli2) December 25, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “لما صار المال بيد العيال صنعوا منه ما لا يخطر في البال”.