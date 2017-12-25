وجهت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة سخرية لاذعة من الإمارات، وذلك على إثر تصدر هاشتاجات مهاجمة لأبوظبي موقع التدوين المصغر “تويتر” خلال اليومين الماضيين ردا على سياسة الإمارات الصبيانية.

وكان ناشطون قد أطلقوا هاشتاجا بعنوان: ” #أردوغان_يؤدب_الإمارات “، عبروا فيه عن تأييدهم للهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بعد تبنيه لتغريدة لناشط عراقي تسيء لحاكم المدينة المنورة في العهد العثماني وتتهمه بالسرقة والقتل.

وشنَّ الرئيس التركي أكثر من هجوم على الوزير الإماراتي، ووصفه بـ”الوقح”، و”المتغطرس بنشوة الأموال والنفط”.

وقال أردوغان في كلمة له بأنقرة، الأربعاء الماضي: “حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟”.

وتابع أردوغان قائلا: “عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب (التركي)، ولم تعرف أردوغان أيضا، أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبدا”.

وأضاف: “نحن نعلم مع من يتعامل مع هؤلاء الذين يتطاولون على تاريخنا وعلى شخص فخر الدين باشا، وسنكشف ذلك في الوقت المناسب”.

ونوه بأنه “من الواضح أن بعض المسؤولين في الدول العربية يهدفون من خلال معاداتهم لتركيا إلى التستر على جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم”.

وعلى إثر قرار السلطات التونسية منع الطيران الإماراتي بالهبوط على أراضيه بعد قرار أبو ظبي بمنع النساء التونسيات من ركوب طائراتها، دشن ناشطون هاشتاجا احتل صدارة “تويتر” بعنوان: ” #تونس_تؤدب_الإمارات”، أكدوا خلاله على أن الردّ الرسمي التونسي بمنع طائرات شركة الخطوط الإماراتية من دخول المطارات التونسية قرار شجاع وجرئ ومشرف لكل التونسيين.

#تونس_تودب_الامارات

يؤسفني ما تقوم به دولة الإمارات من تدخل سافر وأرعن في شؤون الدول الأخرى. أرجو من الله أن يهدي حكامها لطريق الحق أو أن يريحنا من شرهم.

ورغم كل التسابب على التويتر فأنا أحب الإماراتيين لا لشيء إلا لأنني أحسبهم إخوتي في الإسلام — ❇️ عابر سبيل ❇️ (@3aber12345) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

تونس تعلم ابن زايد كيف يتعمل مع الكبار شكرآ تونس #تونس_تودب_الامارات — زمن (@mahmoud33388) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

#تونس_تودب_الامارات اقول لكل امراتي مل تبن لان تونس العروبه تونس الشرف اهل تونس نزلو مظاهرات من اجل فلسطين انتم لم نرا منكم حتى لو رجل اقصد لا يوجد رجال فيكم تونس الخضراء تربي زايد و عيال زايد و جايك الدور يا الدب الداشر pic.twitter.com/hK3z3CBTU8 — عبدالله أبو رياش (@abdallh4664) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

#تونس_تودب_الامارات

تأبى الامارات الا ان تكون مكووهه ملعونه مسبوبة في كل شبر من وطني العربي الكبير

عرفناكم ياصهاينه انتم وال سعود

يوماً ما سنتخلص من شروركم

العزة لكل بلدان الربيع العربي

تحيا تونس. حرة ابية وتحيا اليمن ومصر وليبيا

وسوريا — Dr.A. A Sh (@dr_yemeni) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

النظام آلاماراتي كان يعتقد ان تونس ضعيفه ولكن

بهذا الرد الصارم تم تأديب النظام الاماراتي الاحمق

ولكم الفخر يا اهل تونس في هذا القرار الجميل لكي تعلم امارة ابوظبي امارة الشر ان تونس بلد قوي وشعب قوي 💙 #تونس_تودب_الامارات — why not ! (@x19777) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧

الامارات.. هي سرطان ينخر الجسم العربي..

لذا يجب قطعه.. و التخلص منه.

بدأت بمشكله في اليمن.. حاربت سوريا.. زرعت الفتنة في ليبيا.. مولت احزابا في مصر .. تقود حربا إعلامية قذرة.. علي جارتها قطر.. تهجموا علي تركيا.. و اخيرا تونس.. #تونس_تودب_الامارات — فريال (@Feriel095) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

من جانبها علقت “بن قنة” على الهجومين المتتاليين على الإمارات قائلة: ” توماتش هاشتاغين متتاليين في يومين.. خفّوا شوي.. #أردوغان_يؤدب_الإمارات #تونس_تؤدب_الإمارات”.