على أنغام أغنية “مستنياك” للمطربة المغربية عزيزة جلال، أدّاها مُغنٍّ يرتدي زياً خليجياً، أثار حفل مختلط في أحد المنتزهات في مدينة جازان جنوب السعودية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقتٍ باتت تظهر فيه عديد التصرفات في المملكة والتي كانت تعتبر من المحرمات والمحظورات!.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو من داخل صالة مغلقة، يظهر فيه مغن يؤدي على مسرح بينما تمر فتيات مرتديات الزي السعودي التقليدي الأسود أمام كاميرا التصوير التي توثق جانبًا من الحضور المختلط للحفل.

#حفله_غناييه_مختلطه_بجازان

اقسم بالله لما غابوا أسود الحسبة صارت الكلاب تنبح.

pic.twitter.com/CYQMzWcjrA — زيادوف الهلالي™ (@Ziad_1957) December 23, 2017

وأطلق ناشطون رافضون وغاضبون من هكذا حفلات في السعودية وسم #حفله_غناييه_مختلطه_بجازان” على “تويتر” للتعبير عن استنكارهم للحفل، ووجه بعضهم انتقادات حاجة لهيئة الترفيه، الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفلات الغنائية.

#حفل_ميريام_فارس_وين_بالسعوديه#حفله_غناييه_مختلطه_بجازان اتركوا بلاد الحرمين في أمان طاهرة عفيفة تهفوا لها المهج وتشتاق لزيارتها الانفس

لا تسيؤوا لبلادكم المقدسة عند كل المسلمين بتفاهات التغيير والتطوير — جزائرية (@Algerie63035581) December 23, 2017

مختصر الكلام ؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ! كيف تطلبون الله الرزق وأنتم تعصونه اين الحياء من الله 💔😭 #حفله_غناييه_مختلطه_بجازان pic.twitter.com/POAiTQiG8J — عبدالمجيد اليامي (@aa__r91111111) December 23, 2017

#حفله_غناييه_مختلطه_بجازان (ولاتحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون أنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار)(فلا تعجل عليهم أنما نعد لهم عدا)👌 — محمد (@alsalhymm) December 23, 2017

#حفله_غناييه_مختلطه_بجازان

من قال لهم ان الاغاني تطور! وان الحفلات الغنائيه تطور!وان الرقص والاختلاط تطور !

فاهمين التطور خطا؟

عمر الحرام ما كان تطور😷 — . (@iB__0) December 23, 2017

وذكر موقع صحيفة “سبق” أن توجيهات قد صدرت من أمير المنطقة بالنيابة للجهات المختصة للتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين بأية تجاوزات وإغلاق المنتزه السياحي وإيقاف جميع الفعاليات والأنشطة حتى تتحقق بها جميع الاشتراطات النظامية والأمنية و”بما يتوافق مع المنظور الشرعي”.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.