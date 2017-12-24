نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها على “انستغرام”، مشاهدَ من مشاركتها في حفل افتتاح مربع “Pitch Black” في لبنان.

وارتدت “هيفاء” فستاناً قصيراً وضيّقاً ولافتا للنظر مطرّز بكامله بحبوب الستراس الصغيرة، من تصميم يوسف الجاسمي المصمم الكويتي المعروف.

ويتميّز الفستان الذي ارتدته هيفاء وهبي بقَصّة لاصقة بالجسم وياقة دائرية حول العنق مطرّزة كالسوار بحبوب الستراس الكبيرة المصفوفة ضمن ثلاث دوائر الواحدة فوق الأخرى تتناغم معها على الصدر سلاسل من أحجار الستراس الكبيرة اللاصقة بالقماش الشفاف الموجود تحتها.

وقد عمد المصمم الى حفر شق واسع عند الخصر ليظهر قسم من البطن، ما منح النجمة طلّة مثيرة ورائعة.

وكانت هيفاء انتهت مؤخرًا من تصوير أحدث أغانيها “توتا” على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر أن تطرحها تزامنًا مع احتفالات رأس السنة.

وفي سياق آخر انتهت هيفاء من وضع لمساتها النهائية على ألبومها الجديد، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.