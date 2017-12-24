بعد تلقيه الأوامر من سيده محمد بن زايد، خرج الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف لينبح ضد تركيا بسبب إهانة الرئيس التركي لوزير خارجية الإمارات قبل أيام.

ولكن هذه المرة انتقل صبي “ابن زايد” من الهجوم على القائد العثماني فخر الدين باشا الذي كان محل السجال بين أرودغان وعبدالله بن زايد، إلى مهاجمة السلطان سليمان القانوني الخليفة العثماني.

وفي مقطع مصور له نشره عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر” شن الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، هجوما حادا على الخليفة الثمانين للمسلمين وعاشر السلاطين العثمانيين السلطان سليمان القانوني، واتهمه بسرقة الحجر الأسود.

وتابع صبي ابن زايد مزاعمه وافتراءاته قائلا:”الخلافة العثمانية البائدة ظلمت العرب وسليمان القانون سطا على الكعبة وسرق الحجر الأسود وثبت 4 قطع منه على مسجد محمد باشا ولما مات ثبتت أكبر قطعة على ضريحه”

وشن النشطاء هجوما حادا على الداعية الإماراتي الذي وصفوه بـ”طبلة عيال زايد”، وأحرجوه لماذا لم يخرج بهذه الادعاءات إلا الآن.

لا تستخف بعقول الناس واتق الله#سليمان_القانوني بلغت الدولة الإسلامية في عهده أقصى اتساع لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت — أحمد الحمصي (@ahmedalhomsi) December 23, 2017

طيب وينكم من زمان اشمعنا طلعتو هذا الكلام الحين ؟ — يحيى عمر (@Bin_0mar201) December 23, 2017

وهل تعلم انك كاذب وتستحقك الحذاء على وجهك

سليمان القانوني كان خليفه للمسلمين وفي عهده فتوحات وانتصارات لا انت ولا غيرك يستطيع ان يحجبها والدوله العثمانيه كانت بفضل الله الدرع الحصين لدول الاسلاميه من الاجتياح الصليبي وكذلك الاجتياح الصفوي الرافضي يعني كنت راح تلبس صليب يا وسيم — سلمان البكري (@mea_qu) December 23, 2017

وهل تعلم أن هناك مسلمون منعوا من الحج والعمره وزيارة بيت الله الا يعتبر هذا خطف للكعبه والمقدسات الاسلاميه !؟؟ هل يجوز شرعا ذلك !؟؟ — العميدة (@f_faten78) December 24, 2017

وهل تعلم انك صهيونى وكلب أكثر من الصهاينه انفسهم — 🇰🇼وطن النهار🇶🇦 (@mowa6n_sharif) December 24, 2017

يا ايها الشعب العربي المسلم المخدوع بوسيم يوسف واسياده من المزورين للتاريخ والحقائق اذا اردتم ان تعرفوا حقيقة التاريخ العثماني شاهدوا على اليوتيوب

[ العظماء المائة ] لجهاد الترباني راح تستفيدوا جدا — Zanjabeel (@AAA_esa82) December 24, 2017

وبالأمس وضمن الحملة الشرسة التي يشنها “عيال زايد” ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، بعد رده المفحم على عبد الله بن زايد وإحراج النظام الإماراتي أمام العالم، خرج وسيم يوسف الداعية الإماراتي المجنس “صبي محمد بن زايد” ليهاجم تركيا ويصفها بأنه ملاذ الخونة التي تبيح الشذوذ الجنسي.

ودون “وسيم يوسف” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) محاولا تشويه صورة تركيا ولفت الأنظار عن الصفعة النارية التي وجهها أردوغان لوزير خارجية الإمارات ما نصه “أغلب الخونة لأوطانهم هربوا لـ دولة تسمح بالشذوذ الجنسي بل وتدافع عن حقوق الشواذ !! فلماذا أغلب الخونة يهربون إليها !! بل و يدافعون عنها !!!”

أغلب الخونة لأوطانهم هربوا لـ دولة تسمح بالشذوذ الجنسي بل وتدافع عن حقوق الشواذ !!

فلماذا أغلب الخونة يهربون إليها !! بل و يدافعون عنها !!! — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) December 23, 2017

وأبدى النشطاء تعجبهم من اتهام الداعية الإماراتي لتركيا بالفساد والرذيلة، وهو يقفيم في مستنقع الرذيلة والفجور ذاته، حيث الدعارة المرخصة (ولحوم العاهرات تملأ شوارع أبوظبي مثل السلع الاستهلاكية) فضلا عن الملاهي الليلية وتجارة المخدرات والخمور.

من هو سليمان القانوني الذي يهاجمه المرتزق وسيم يوسف

وسليمان خان الأول بن سليم خان الأول هو عاشر السلاطين العثمانيين و خليفة المسلمين الثمانين، وثاني من حمل لقب “أمير المؤمنين” من آل عثمان.

بلغت الدولة الإسلامية في عهده أقصى اتساع لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت.

وهو صاحب أطول فترة حكم من 6 نوفمبر 1520م حتى وفاته في 7 سبتمبر سنة 1566م خلفاً لأبيه السلطان سليم خان الأول وخلفه ابنه السلطان سليم الثاني.

عُرف عند الغرب باسم سليمان العظيم، وفي الشرق باسم سليمان القانوني، لما قام به من إصلاح في النظام القضائي العثماني.

أصبح “سليمان” حاكمًا بارزًا في أوروبا في القرن السادس عشر، يتزعم قمة سلطة الدولة الإسلامية العسكرية والسياسية والاقتصادية. قاد سليمان الجيوش العثمانية لغزو المعاقل والحصون المسيحية في بلغراد ورودوس وأغلب أراضي مملكة المجر قبل أن يتوقف في حصار فيينا في 1529م.

ضم أغلب مناطق الشرق الأوسط في صراعه مع الصفويين ومناطق شاسعة من شمال أفريقيا حتى الجزائر. تحت حكمه، سيطرت الأساطيل العثمانية على بحار المنطقة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر حتى الخليج.

في خضم توسيع الإمبراطورية، أدخل سليمان إصلاحات قضائية تهم المجتمع والتعليم والجباية والقانون الجنائي. حدد قانونه شكل الإمبراطورية لقرون عدة بعد وفاته.

لم يكن “سليمان” شاعراً وصائغاً فقط بل أصبح أيضاً راعياً كبيراً للثقافة ومشرفاً على تطور الفنون والأدب والعمارة في العصر الذهبي للإمبراطورية العثمانية.

تكلم الخليفة أربع لغات: العربية والفارسية والصربية والجغائية (لغة من مجموعة اللغات التركية مرتبطة بالأوزبكية والأويغورية).

ويعتبر بعض المؤرخين هذا السلطان أحد أعظم الملوك لأن نطاق حكمه ضم الكثير من عواصم الحضارات الأخرى كأثينا وصوفيا وبغداد ودمشق وإسطنبول وبودابست وبلغراد والقاهرة وبوخارست وتبريز وغيرها.