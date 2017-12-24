بعد تلقيه الأوامر من سيده محمد بن زايد، خرج الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف لينبح ضد تركيا بسبب إهانة الرئيس التركي لوزير خارجية الإمارات قبل أيام.
ولكن هذه المرة انتقل صبي “ابن زايد” من الهجوم على القائد العثماني فخر الدين باشا الذي كان محل السجال بين أرودغان وعبدالله بن زايد، إلى مهاجمة السلطان سليمان القانوني الخليفة العثماني.
وفي مقطع مصور له نشره عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر” شن الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، هجوما حادا على الخليفة الثمانين للمسلمين وعاشر السلاطين العثمانيين السلطان سليمان القانوني، واتهمه بسرقة الحجر الأسود.
وتابع صبي ابن زايد مزاعمه وافتراءاته قائلا:”الخلافة العثمانية البائدة ظلمت العرب وسليمان القانون سطا على الكعبة وسرق الحجر الأسود وثبت 4 قطع منه على مسجد محمد باشا ولما مات ثبتت أكبر قطعة على ضريحه”
هل تعلم أن #سليمان_القانوني كان لصاً ! وأنه سرق الحجر الأسود !!!#الدولة_العثمانية_البائدة .. pic.twitter.com/zhfz8rZoHs
— د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) December 23, 2017
وشن النشطاء هجوما حادا على الداعية الإماراتي الذي وصفوه بـ”طبلة عيال زايد”، وأحرجوه لماذا لم يخرج بهذه الادعاءات إلا الآن.
لا تستخف بعقول الناس واتق الله#سليمان_القانوني بلغت الدولة الإسلامية في عهده أقصى اتساع لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت
— أحمد الحمصي (@ahmedalhomsi) December 23, 2017
طيب وينكم من زمان اشمعنا طلعتو هذا الكلام الحين ؟
— يحيى عمر (@Bin_0mar201) December 23, 2017
وهل تعلم انك كاذب وتستحقك الحذاء على وجهك
سليمان القانوني كان خليفه للمسلمين وفي عهده فتوحات وانتصارات لا انت ولا غيرك يستطيع ان يحجبها والدوله العثمانيه كانت بفضل الله الدرع الحصين لدول الاسلاميه من الاجتياح الصليبي وكذلك الاجتياح الصفوي الرافضي يعني كنت راح تلبس صليب يا وسيم
— سلمان البكري (@mea_qu) December 23, 2017
وهل تعلم أن هناك مسلمون منعوا من الحج والعمره وزيارة بيت الله الا يعتبر هذا خطف للكعبه والمقدسات الاسلاميه !؟؟ هل يجوز شرعا ذلك !؟؟
— العميدة (@f_faten78) December 24, 2017
وهل تعلم انك صهيونى وكلب أكثر من الصهاينه انفسهم
— 🇰🇼وطن النهار🇶🇦 (@mowa6n_sharif) December 24, 2017
يا ايها الشعب العربي المسلم المخدوع بوسيم يوسف واسياده من المزورين للتاريخ والحقائق اذا اردتم ان تعرفوا حقيقة التاريخ العثماني شاهدوا على اليوتيوب
[ العظماء المائة ] لجهاد الترباني راح تستفيدوا جدا
— Zanjabeel (@AAA_esa82) December 24, 2017
وبالأمس وضمن الحملة الشرسة التي يشنها “عيال زايد” ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، بعد رده المفحم على عبد الله بن زايد وإحراج النظام الإماراتي أمام العالم، خرج وسيم يوسف الداعية الإماراتي المجنس “صبي محمد بن زايد” ليهاجم تركيا ويصفها بأنه ملاذ الخونة التي تبيح الشذوذ الجنسي.
ودون “وسيم يوسف” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) محاولا تشويه صورة تركيا ولفت الأنظار عن الصفعة النارية التي وجهها أردوغان لوزير خارجية الإمارات ما نصه “أغلب الخونة لأوطانهم هربوا لـ دولة تسمح بالشذوذ الجنسي بل وتدافع عن حقوق الشواذ !! فلماذا أغلب الخونة يهربون إليها !! بل و يدافعون عنها !!!”
أغلب الخونة لأوطانهم هربوا لـ دولة تسمح بالشذوذ الجنسي بل وتدافع عن حقوق الشواذ !!
فلماذا أغلب الخونة يهربون إليها !! بل و يدافعون عنها !!!
— د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) December 23, 2017
وأبدى النشطاء تعجبهم من اتهام الداعية الإماراتي لتركيا بالفساد والرذيلة، وهو يقفيم في مستنقع الرذيلة والفجور ذاته، حيث الدعارة المرخصة (ولحوم العاهرات تملأ شوارع أبوظبي مثل السلع الاستهلاكية) فضلا عن الملاهي الليلية وتجارة المخدرات والخمور.
من هو سليمان القانوني الذي يهاجمه المرتزق وسيم يوسف
وسليمان خان الأول بن سليم خان الأول هو عاشر السلاطين العثمانيين و خليفة المسلمين الثمانين، وثاني من حمل لقب “أمير المؤمنين” من آل عثمان.
بلغت الدولة الإسلامية في عهده أقصى اتساع لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت.
وهو صاحب أطول فترة حكم من 6 نوفمبر 1520م حتى وفاته في 7 سبتمبر سنة 1566م خلفاً لأبيه السلطان سليم خان الأول وخلفه ابنه السلطان سليم الثاني.
عُرف عند الغرب باسم سليمان العظيم، وفي الشرق باسم سليمان القانوني، لما قام به من إصلاح في النظام القضائي العثماني.
أصبح “سليمان” حاكمًا بارزًا في أوروبا في القرن السادس عشر، يتزعم قمة سلطة الدولة الإسلامية العسكرية والسياسية والاقتصادية. قاد سليمان الجيوش العثمانية لغزو المعاقل والحصون المسيحية في بلغراد ورودوس وأغلب أراضي مملكة المجر قبل أن يتوقف في حصار فيينا في 1529م.
ضم أغلب مناطق الشرق الأوسط في صراعه مع الصفويين ومناطق شاسعة من شمال أفريقيا حتى الجزائر. تحت حكمه، سيطرت الأساطيل العثمانية على بحار المنطقة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر حتى الخليج.
في خضم توسيع الإمبراطورية، أدخل سليمان إصلاحات قضائية تهم المجتمع والتعليم والجباية والقانون الجنائي. حدد قانونه شكل الإمبراطورية لقرون عدة بعد وفاته.
لم يكن “سليمان” شاعراً وصائغاً فقط بل أصبح أيضاً راعياً كبيراً للثقافة ومشرفاً على تطور الفنون والأدب والعمارة في العصر الذهبي للإمبراطورية العثمانية.
تكلم الخليفة أربع لغات: العربية والفارسية والصربية والجغائية (لغة من مجموعة اللغات التركية مرتبطة بالأوزبكية والأويغورية).
ويعتبر بعض المؤرخين هذا السلطان أحد أعظم الملوك لأن نطاق حكمه ضم الكثير من عواصم الحضارات الأخرى كأثينا وصوفيا وبغداد ودمشق وإسطنبول وبودابست وبلغراد والقاهرة وبوخارست وتبريز وغيرها.
4 تعليقات علي “بعدما أطلقه “ابن زايد” للنباح على تركيا.. وسيم يوسف يتهم السلطان سليمان القانوني بسرقة الحجر الأسود!”
الشعب الغيور والواعي غسله ووضعه على الحبل لينشف , هذا الوضيع والمصنوع خصيصاً لخداع وتضليل المسلمين عنصر لايستحق سوى قطيع من النعل .
أوصلت للسلطان المعظم قانوني سليمان أعظم سلاطين الدولة العثمانية طرا؟ لشدما قربت عليك الأنجم يا كسيح يا مطية أهل اللواط والبغاء بإربد ومضارب ديار العاهرة فاطمة الكتبي التي تدعي أنك زوجها. كيف زوجها وأنت يفعل بك الفواحش وهناك بيت سوء لا يصدق إلا عليك يقول:
يُواعدها لينكحها خصيٌّ ….. ولكنْ يا مشومُ بأيِّ أيرِ
كلاكما يؤتى بفتاحته كلها من مطارزية البنغال والنيبال والسود الشداد. من سرق الحجر الأسود هم القرامطة أجداد سيدتك وضرتك فاطمة الكتبي وليس بن عثمان يا نطفة الحيوان: ففي سنة 317 هـ وتحديدا يوم التروية، قام أبو طاهر القرمطي، ملك البحرين وزعيم القرامطة، بغارة على مكة والناس محرمون، واقتلع الحجر الأسود، وأرسله إلى هَجَر وقتل عدد كبير من الحجاج، وحاولوا أيضا سرقة مقام إبراهيم ولكن أخفاه السدنة.
حسنا حسنا يا نتاج سفاح المحارم والذي تتصدر مهلكة آل مرخان المرتبة الأولى فيه عالميا مع اللواط طبعا. حتى أن ملك الزهايمر الحالي كما يؤكد أسياده الصهيومريكان إفترع إبنة أخية وعاشرها معاشرة الأزواج لسنين عدة جنبا الى جنب مع فهدة الحثلين ذات الألف عشيق مغربي. لا شك أن من يتحزب لآل مرخان وطقعان بن فاطمة الكتبي وخريان هو ناتج سفاح محارم أيضا تركزت فيه كل الجينات السلبية. ولأبناء العاهرات المتسعودين سؤال: أبينكم من يحسن علم القيافة؟ عندنا في البادية نعلم من أثر سير البعير من أي فحل وناقة نتج، دونما حاجة لرؤيته. فأيكم يا بني الرايات الحمر يستطيع أن يقدم لنا دليل على أن نغل فهدة الحثلين جاء من صلب الخرف سرقان بن أبيه المغتصب لأرض الحرمين؟ لا يشبهه في شئ قط، ولكنه يشبه نتن ياهو جدا، فهل هو ناسله الحقيقي؟
وللمرتزق بعرضه صاحب هذا المقطع: أتحداك يا ذا القرون لو أجري إستفتاء حر حتى في مهلكة مريخان الصهيوني وشعبها الحزين المتسعود برغم أنفه عمن هو أحق برعاية مقدسات الإسلام اليوم أن يخرج الإستفتاء عن الطلب أن تتولاه تركيا، أراهنك بألفي ناقة من المجاهيم والمغاتير، يا بذر الحمير وأبا المومسات، فهل تقبل؟
لغة اللقطاء ومن لاابوة لهم مقرفة الى حد التقزز.وما يقوله هذا المفعول فيه ..الجاهل لوالده.. مقرف جدا ومقزز…
وهل تعلم ايها الخنيث انه في عهد سليمان القانوني لم يجرؤ اي من الفرنجة ان يدوس للمسلمين على طرف وليس كما في عهد اسيادك العبيد تغتصب حرماتهم وتنتهك مقدساتهم فيطلعون علينا بفتاوى ارضاع الكبير والمسح على الخف