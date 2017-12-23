بعد إيقاف برنامجه في يناير الماضي من قبل النظام المصري الذي كان أبرز داعميه خلال فترة الانقلاب وبعدها، عاد الكاتب الصحفي والإعلامي المصري المعروف إبراهيم عيسى لإثارة الجدل مجددا.

وأثار “عيسى” جدلا واسعا بتغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) عن “القدس” وجاء نصها: “الصمت فى حرم الجمال جمال #القدس_عاصمة_فلسطين_الآبدية” وأرفق معها صورة للمسجد الأقصى.

ووصف النشطاء تغريدة إبراهيم عيسى الذي منعه النظام من الظهور الإعلامي في يناير الماضي (بعد انتهاء دوره)، بالغامضة والغير مفهومة.

وعلق أحد النشطاء بقوله: “الراجل دة كان حيوقع بينا وبين السعودية ومنافق وبيضرب بالكلام وبصراحة دمة تقيل ورزل ومراتة بتاخد فلوس زيها زي الكلاب المكروهين”

الراجل دة كان حيوقع بينا وبين السعودية ومنافق وبيضرب بالكلام وبصراحة دمة تقيل ورزل ومراتة بتاخد فلوس زيها زي الكلاب المكروهين — Sanaa Kalifa (@sanaa_kalifa) December 21, 2017

ودون آخر “وانت ايه علاقتك بالقدس والكلام في الروحانيات والدين”

وانت ايه علاقتك بالقدس والكلام في الروحانيات والدين — kemo (@kamal_ama) December 21, 2017

وشن آخرون هجوما عنيفا على الإعلامي المصري وسخروا منه في تغريداتهم.

الساكت عن الحق شيطا اخرس

اما انت شيطان متكلم 😥 — البرنس عبدو (@HMhmdmmdooh) December 22, 2017

وحشنا تعريصك والله يا استاذ ابو حملات ولا حلمات 😂 — Mohammed Ramadan (@MRamadan1234) December 21, 2017

الله يخليك لأتذكرنا بجمال خطوتك وتفاهة ضحكتك وفراغة عقل حضرتك 😜 — مجودي م (المتفائلة) (@anoudy57) December 21, 2017

والنبي ياشيخ اوعي يكون الخبر اللي سمعته صحيح بأنك هترجع تدوشنا وتقرفنا ببرنامج من حضرتك الله يخليك مش عايزين قرف وتخلف واحباط — مجودي م (المتفائلة) (@anoudy57) December 21, 2017

نفسى تنكسف ومتظهرش لينا تانى لحسن دمك يولطش وارفنا منك عيب اختشي غور يا ابراهيم عيسي كفاية ال انت عملتة وآية اخبار الجمعية الأهلية بتاعت مراتك اظن اتغنوتو الفيلا والعربية الله يرحم بس ليك يوم مش انت برضة فى قضية ٢٥٥ — Sanaa Kalifa (@sanaa_kalifa) December 21, 2017

وكان الإعلامي المصري المؤيد للانقلاب العسكري إبراهيم عيسى، قد علق على وقف عرض برنامجه “مع إبراهيم عيسى”، عبر فضائية “القاهرة والناس” في يناير الماضي، بالقول إن “اللحظة مناسبة للتوقف”.

وفي بيان أصدره حينها، أشار “عيسى” إلى أنه في الوقت الذي أسهم فيه برنامجه في اتساع عقول فقد “تسبب كذلك في ضيق صدور”، مضيفا: “بكل تفهم لمن أثقل البرنامج قلبه بالغضب والكراهية فإنني أتقبل أن تكون هذه اللحظة مناسبة للتوقف عن تقديم البرنامج”.

وأضاف: “أظن أن مجريات الوقائع وطبائع المقادير تقود لأن أترك مساحة التعبير التليفزيوني لمرحلة أخرى، ووقت لعله يأتي”، وفق قوله.

وزعم عيسى أنه اعتذر إلى إدارة “القاهرة والناس”، عن تقديم برنامجه، وبناء على تقديمه الاعتذار أصدرت القناة بيانا، الأحد، أعلنت فيه وقف البرنامج، موجها الشكر إلى رئيسها طارق نور، وامتنانه لفريق إعداد البرنامج.

ويُذكر أن إبراهيم عيسى، من أشد الإعلاميين المؤيدين للسيسي، والانقلاب العسكري، ومارس التحريض السافر على الإسلاميين والإخوان المسلمين، إلا أنه أظهر انتقادا كبيرا للسيسي ونظامه في الآونة الماضية.

وجاء أقوى انتقاداته له، عبر برنامجه، في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إذ قال: “إن نواب البرلمان اتخذوا من واقعة تفجير الكنيسة البطرسية ذريعة لتعديل الدستور من أجل إطالة مدة حكم السيسي”، وهو ما اعتبره مجلس النواب (البرلمان)، “تجاوزا بحق أعضائه”.

وتداولت أنباء قبل مدة عن ظهور جديد لإبراهيم عيسى قريبا، عبر شاشة قناة ON E من خلال برنامج بعنوان (حوش عيسى).

وذكرت مصادر أن البرنامج سيكون بعيدا عن الشأن السياسي تماما.